Arriva Hyundai Staria: una vera rivoluzione nel mondo dei Van

Il nuovo MPV di Hyundai pronto a sbarcare in Italia. Stile pulito ed aerodinamico, abitabilità, sicurezza e tecnologia ai massimi livelli.

Si tratta a tutti gli effetti di un MPV ( Multi-Purpose Vehicle), ed è un modello già destinato a rivoluzionare il segmento dei Van sotto tanti punti di vista. Si chiama Hyundai Staria e il marchio asiatico ne ha recentemente annunciato l’arrivo sul mercato italiano e di cui avevamo già parlato in passato.

Dettagli stilistici inediti, una massimizzazione della funzionalità e dell’abitabilità interna con posti a sedere flessibili e scorrevoli, oltre ad un altissimo livello di sicurezza, la nuova Staria è un veicolo più che mai in grado di rispondere sia alle esigenze lavorative che a quelle di famiglie numerose.

Stile pulito ma dinamico

Il design moderno consegna un profilo aerodinamico a nuova Staria, con un unico blocco stilistico che parte dalla porzione anteriore del mezzo ed arriva fino a quella posteriore, regalando una silhouette sobria e pulita, con i gruppi ottici anteriori posizionati in basso e con la stessa tinta cromatica utilizzata per tutto il frontale. Quest’ultimo presenta un’unica firma luminosa, che collega le luci diurne e l’ampia griglia del radiatore.

Al posteriore, luminoso finestrino incastonato tra i fanali a sviluppo verticale dalla forma allungata, mentre il paraurti abbassato ha il compito di facilitare le operazioni di carico, incentivando quella praticità di cui parlavamo qualche rigo sopra.

La vita a bordo è di prima qualità

L’abitacolo interno si caratterizza per uno stile elegante, all’insegna del comfort tanto per chi guida che per gli altri passeggeri. L’interfaccia digitale è racchiuso nel display da 10,25 pollici, con tecnologia touch, il comando del cambio è di tipo Shift-by-wire a pulsanti, mentre il quadro strumenti si trova sulla parte superiore del cruscotto, senza rappresentare un ostacolo in fase di marcia.

Nuova Hyundai Staria nella sua versione Luxury ha una capienza interna di 7 posti, con la seconda fila di sedili che può sia ripiegarsi elettricamente, ampliando così la capacità di carico, sia mantenere la sua posizione standard e garantire comunque per la terza fila di sedute una buona abitabilità.

Sempre in tema di sedute, la modalità relax che si attiva premendo un semplice pulsante reclina automaticamente i sedili in una posizione più comoda a seconda delle esigenze del passeggero.

Hyundai Staria: misure XL per una grande versatilità

L’abbondante spazio a bordo, e la facilità di utilizzo dello stesso, è conseguenza innanzitutto delle misure della nuova Hyundai Staria. Il passo arriva complessivamente a 3.2 m, la lunghezza è di 5.2 m e la larghezza infine si attesta sull’1,9 m.

Anche l’altezza complessiva rasenta i due metri, rappresentando un altro valido alleato per i passeggeri e la loro capacità di entrare e uscire comodamente dal veicolo.

Motore efficiente e sicurezza all’avanguardia

Capitolo motori, la nuova Hyundai Staria è disponibile con motore 2.2 diesel VGT da 177 CV, con turbocompressore ad alta efficienza per una migliore erogazione della coppia ed abbinato a trazione anteriore e cambio manuale a 6 rapporti o automatico a 8 rapporti. A listino anche la versione 4WD, in quel caso abbinata solo alla trasmissione automatica 8 rapporti.

Un altro punto di forza e tratto distintivo di nuova Hyundai Staria è la sicurezza, elevata a livelli di qualità da prima fascia grazie ad avanzati sistemi come il Forward Collision Avoidance Assist e il Blind-Spot Collision-Avoidance Assist, ma anche l’inedito Wireless Module Seat Belt Reminder, primo sistema di promemoria per le cinture di sicurezza ad utilizzare la tecnologia di comunicazione wireless.

Disponibile anche la versione Wagon dello Hyundai Staria

Oltre alla versione Luxury, con configurazione come detto a sette posti, a listino troviamo anche la Hyundai Staria Wagon, disponibile sia con cambio automatico che manuale, e sia con trazione anteriore che AWD, configurata in questo caso per trasportare fino a 9 persone e con un equipaggiamento di serie molto ricco che offre, tra le altre, luci MFR a LED anteriori e LED posteriori, cerchi in lega da 18”, condizionatore automatico, sedili anteriori e volante riscaldato, ma anche quadro strumenti LCD a colori ed alta definizione Cluster SuperVision, con interfaccia digitale da 10.25”.