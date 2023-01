Ferrari, arriva un nuovo gioiello? Pizzicato un modello inedito in strada

La Ferrari sta testando un misterioso modello in livrea camuffata, ma le sue forme riportano a mente una vettura da poco uscita.

Quando una casa automobilistica prova un nuovo modello è sempre sotto la lente d’ingrandimento, e figurarsi quando il costruttore in questione è la Ferrari. La casa di Maranello è sempre pronta a sviluppare in gran segreto le sue nuove supercar, ma com’è normale che sia, a volte capita che qualche scatto venga rubato e possa diventare di dominio pubblico.

Il Cavallino sta lavorando su molti progetti, ed un passo da gigante è stato compiuto pochi mesi fa, quando si è presentato il Suv Purosangue. Per la casa di Maranello, questo è stato un passaggio storico, visto che il concetto di produrre soltanto supersportive è stato messo da parte, pensando anche ad ingrandire la produzione seguendo le logiche di mercato.

Negli ultimi giorni si è parlato incessantemente di una Ferrari elettrica, e le indiscrezioni dicono che potremo vederne una già entro il 2025. Le chiacchiere che sono state fatte sono però legate ad un altro fattore, dal momento che a Maranello è allo studio un sistema che possa permettere anche alle auto elettriche di emettere un gran bel sound, quasi emulando quello degli amati V12.

Per qualcuno si tratta di una buona idea, ma i veri puristi non hanno perso occasione per criticare duramente questa trovata. Si è ormai capito che le supercar elettriche non piacciono, ma appare evidente che prima o poi questo passaggio ci sarà. Nel frattempo, una vettura di Maranello molto misteriosa si è aggirata per le strade del comune modenese in questi ultimi giorni.

Ferrari, il gioiello può essere la 296 GT3 Stradale

A partire dal 2021, la Ferrari ha iniziato la produzione della bellissima 296 GTB, il nuovo modello a motore turbo del Cavallino che rimpiazza la F8 Tributo e la 488 GTB. Si tratta della vettura che ha riportato in uso il motore V6 posto in posizione centrale, cosa che non accadeva dalla Dino 206 GT risalente al 1968.

Il propulsore che monta è del tutto nuovo, un Ferrari F163 V6 biturbo da 663 cavalli, accoppiato anche da un’unità elettrica che ne sviluppa 167, per un totale di ben 830 cavalli come potenza complessiva. Innovativo anche l’impianto frenante, dall’architettura Brake-by-wire con dischi da 398 mm all’anteriore e da 360 mm sulla parte posteriore.

Ne sono state presentate, sino ad oggi, soltanto due evoluzioni, ovvero la GTS e la Assetto Fiorano. La prima è semplicemente il modello Spider, presentata il 19 aprile del 2022, con un tettuccio pieghevole che in 14 secondi può aprirsi o chiudersi. Il peso è ovviamente superiore rispetto alla GTB, si parla di una settantini di kg in più, ma le prestazioni non ne hanno affatto risentito.

La versione della 296 definita Assetto Fiorano è invece quella più sportiva, con un largo utilizzo della fibra di carbonio sia per quello che riguarda l’abitacolo che per la carrozzeria esterna. Le sospensioni sono prodotte dall’azienda canadese Multimatic, esperta nella fabbricazione di componenti. Gli ammortizzatori di questa particolare variante della 296 derivano dalle Competizioni GT, ma le novità non sono finite qui.

Sulle supercar prodotte negli ultimi anni, si pensa molto di più alle prestazioni che si possono ottenere in curva ed in fase di frenata, ed è per questo che si presta attenzione al carico aerodinamico. Sulla versione ribattezzata Assetto Fiorano sono state inserite alcune appendici aerodinamiche che hanno portato un incremento di circa 10 kg della deportanza generale, favorendo un netto aumento delle performance.

Lo sviluppo della 296 non è affatto terminato, e la conferma è arrivata da un video che ha iniziato a circolare nelle ultime ore. Sul canale YouTube “Rons Rides” è apparsa infatti quella che potrebbe essere la nuova 296 GT3 Stradale, ovvero la serie più estrema di questo modello, quasi una macchina da corsa da poter utilizzare in città o sulle strade comuni.

Questa, per il momento, è soltanto un’ipotesi formulata da chi ha diffuso il video, ma c’è da dire che le immagini fanno pensare proprio ad una supercar dall’accento fortemente sportivo e vicino alle piste. La livrea, com’è ovvio che sia in questi casi, è camouflage, per impedire che la concorrenza possa scovarne subito i segreti. Secondo quanto riportato nella didascalia del video, il motore utilizzato sarebbe un V8 e non il V6 biturbo della 296 GTB, ma questa è un’informazione che è tutta da verificare.

Per il momento, vi lasciamo in basso il video in cui viene mostrata questa vettura, anche se alcuni dubbi non possono mancare, visto che i fari anteriori ricordano addirittura quelli della 488 GTB più che la 296 GTB. Nei prossimi mesi, senza ombra di dubbio, ne capiremo di più, ma per il momento gustatevi questo prototipo che ha girato per le strade di Maranello negli ultimi giorni.