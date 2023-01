L’ex Ferrari consiglia Vasseur: sentite cosa deve fare con Leclerc

Un ex pilota della Ferrari e della F1 ha dato un consiglio importante a Frederic Vasseur, che riguarda Charles Leclerc ed il suo futuro.

La Ferrari è pronta all’attacco e vuole giocarsi il titolo mondiale di F1 targato 2023. A Maranello c’è la consapevolezza di aver lavorato bene sulla 675, vettura il cui nome ufficiale non è ancora stato rivelato, e che verrà presentata il prossimo 14 febbraio a Maranello, per poi effettuare un filming day immediato sul tracciato di Fiorano.

Le modalità saranno le stesse dello scorso anno per quanto riguarda l’unveiling, con la speranza che l’esito finale sia ben diverso. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono due ottimi talenti, i quali meritano di ritrovarsi tra le mani una monoposto che sia competitiva ed affidabile, ma non è sicuro che ciò basterà per battere un’armata come la Red Bull.

A livello di organizzazione e di talento del personale, il team di Milton Keynes non ha eguali nella F1 odierna, visto anche l’indebolimento che sta colpendo la Mercedes da circa un biennio a questa parte. Helmut Marko sta mettendo parecchia pressione sul team di Brackley, affermando che il nuovo team principal della Williams, ovvero James Vowles, avrebbe lasciato Toto Wolff e compagni portandosi via diversi ingegneri di alto livello. Se ciò è vero o meno lo capiremo in seguito, ma è chiaro che si tratta di un campanello d’allarme da non sottovalutare.

La Ferrari, invece, dovrà ritrovare credibilità dopo un campionato davvero assurdo, in cui tutto sembrava essere partito alla perfezione, per poi arrivare a fare delle brutte figure, sia in pista che fuori. Un ex alfiere della Scuderia modenese ha usato parole importanti per Leclerc, augurandosi un fatto ben preciso in chiave futura.

F1, Felipe Massa e le parole al neo team principal Ferrari

In tanti si sono espressi sull’arrivo di Frederic Vasseur alla Ferrari, con il manager francese che ha rimpiazzato Mattia Binotto nel ruolo di team principal. La F1 è un mondo complesso dove serve tempo per vincere, ma con la vecchia gestione sembrava davvero impossibile pensare di poter puntare alla vittoria.

Con questo, non vogliamo dire che Vasseur porterà subito il mondiale, ma almeno si dovrà cercare di evitare le brutte figure viste lo scorso anno. I tanti motori andati in fiamme, gli ingiustificabili errori di strategia e le dichiarazioni prive di senso dei grandi capi hanno danneggiato la Ferrari, ed è da questo che occorre ripartire, ancor prima di pensare al titolo iridato.

A Maranello stanno correndo il grande rischio di perdere Charles Leclerc, che andrà in scadenza di contratto alla fine del 2024, momento nel quale Lewis Hamilton potrebbe ritirarsi e dire addio alla Mercedes. A quel punto, c’è da aspettarsi il colpaccio di Toto Wolff, e se la Ferrari non sarà competitiva, risulterà molto difficile pensare di trattenere il fenomeno monegasco.

Per questo motivo, Vasseur sembra già essersi messo al lavoro su un rinnovo molto anticipato del suo pilota, come ha fatto la Red Bull con Max Verstappen lo scorso anno. Per il nuovo team principal della Scuderia modenese è arrivato anche un prezioso consiglio da Felipe Massa, che in un’intervista rilasciata al “Corriere dello Sport“, ha ribadito l’importanza di Charles per questa squadra, consigliando anche il nuovo boss del Cavallino.

Ecco le sue parole: “Gerarchie nella squadra? Prima di tutto, devono avere una vettura vincente ed affidabile e tutto deve funzionare alla perfezione. Il resto del lavoro spetta ai piloti, e credo che nelle prime 5-6 gare li si possa lasciare correre in modo libero, perché a quel punto si capisce chi è l’uomo su cui puntare, come accaduto lo scorso anno, quando fu tutto chiaro sin dalle prime battute stagionali“.

“Se guardiamo al confronto tra Sainz e Leclerc, c’è stato un confronto molto acceso sino ad ora. Carlos è stato migliore nel 2021, ma la macchina non era veloce. Quando la Ferrari ha messo in mano ai piloti una vettura competitiva, Charles ha fatto la differenza, e se la cosa dovesse ricapitare quest’anno, per Sainz sarà molto difficile. Charles è uno dei più grandi in F1 al momento attuale, come Verstappen in Red Bull a livello di importanza nel team, ma anche Hamilton in Mercedes negli anni passati. Se fossi in Vasseur, mi concentrerei per ora sul team e sulla monoposto, per poi cercare di rinnovare Leclerc verso metà stagione“.

Parole importanti quelle di Massa, che nonostante gli ultimi anni nel Circus passati alla Williams è sempre stato un accanito tifoso della Ferrari, squadra con la quale ha gareggiato dal 2006 al 2013. I tifosi del Cavallino si augurano che Vasseur segua il consiglio di Felipe, nella speranza che anche Charles decida di accettare.