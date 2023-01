Questo casello ha un problema che riguarda il Telepass: traffico in tilt

Succedono cose incredibili sulle nostre strade, ma quanto vi stiamo per raccontare è davvero paradossale. Il Telepass ha risolto tanti problemi, ma in questo caso solo ad alcuni automobilisti ad un casello molto particolare.

Sulle strade italiane viaggiano ogni giorno milioni di automobilisti che, con o senza Telepass, si trovano a superare migliaia di caselli. Ma vi sono alcuni guidatori che, senza l’ingegnoso strumento, si sono trovati a subire una vera beffa. La notizia è giusta da una ascoltatrice di Radio Deejay che ha voluto raccontare la sua disavventura.

Nel Bolognese, in particolare a Sasso Marconi, c’è un casello autostradale che ha solo l’uscita Telepass, rendendo la vita un autentico incubo a chi è solito percorrere quel tratto. Chi è sprovvisto rimane fregato? Vediamoci chiaro. Sono giunte tantissime segnalazioni, ma nonostante i cartelli d’avviso installati, gli automobilisti continuano a subire un disservizio. In quel casello non vi sono casellanti o casse automatiche per pagare con contanti o carte, quindi chi non ha il Telepass è, letteralmente, nei guai.

Il sistema di riscossione elettronica del pedaggio è usato per riscuotere il pedaggio sulle autostrade italiane dal 1989. Il servizio è gestito da Autostrade per l’Italia SpA, le sue affiliate e altre entità legali. Inutile aggiungere che ha reso i passaggi al casello un problema in meno, rispetto agli anni ’80 dove si creavano file interminabili. Vi erano anche molte meno auto e moto rispetto ad oggi, ma non tutti hanno aderito alla proposta, dopo 34 anni dall’uscita. Per quanto la cosa possa risultare pazzesca per il tempo che si risparmia ogni volta ed è altrettanto assurdo che vi sia un casello in cui si può accedere solo con il Telepass.

In sostanza chi non ha l’abbonamento alla scatoletta non può uscire dall’uscita Sasso Marconi Nord dell’A1. Una ascoltatrice di Radio Deejay ha chiamato all’emittente perché era rimasta bloccata alla sbarra del casello e si sono verificati anche diversi episodi pericolosi. Automobilisti in retromarcia e traffico in tilt negli orari di punta. La situazione è clamorosa, ma ha anche dei precedenti. L’uscita autostradale in questione è stata inaugurata nel 2017 e sono stati installati molti cartelli per avvisare gli automobilisti del problema. Va detto che potrebbe accadere di frequente che una persona non sa nulla di tutto ciò o, banalmente, non ha osservato la segnaletica.

Su Facebook, con un post dell’11 febbraio 2018, Autostrade per l’Italia annunciava: “Ecco il nuovo casello di Sasso Marconi Nord, al km 199.8 dell’A1 Milano-Napoli. Attenzione però! Il casello è dotato di piste esclusivamente adibite a Telepass, in uscita per chi proviene da Milano, e in entrata per chi è diretto a Bologna. Chi non è provvisto di apparato Telepass potrà utilizzare, in alternativa, la stazione di Sasso Marconi al km 209.8 dell’A1”.

Telepass, ecco il casello incriminato

Quindi chi si trova a passare per quel tratto dovrebbe ricordarsi di prendere la stazione di Sasso Marconi al km 209.8 dell’A1, se sprovvisto di Telepass. Un fatto che non ha lasciato indifferente Chiara, Frank e Ciccio, automobilisti che si sono messi in contatto con Radio Deejay. La testimonianza è avvenuta nella puntata dello scorso 24 gennaio 2023. La ragazza ha dichiarato che, al di là della questione della segnaletica, il punto diventa pericoloso perché gli automobilisti incastrati cercano una via di fuga in retro.

A Radio Deejay Chiara ha annunciato: “Ci sono due caselli a Sasso Marconi Nord e normale. È un record perché a Sasso Marconi Nord ha l’uscita solo Telepass segnalata con non meno di una decina di cartelli ma la gente non ce la fa, resta ferma al casello se non ha il Telepass. A Sasso Marconi Nord c’è la parte più ‘borghese’ del comune. Tra i due caselli sono una decina di chilometri”.

In tantissimi sui social si lamentano della cosa, non notando il cartello d'avviso. Su Facebook un utente si è lamentato in modo plateale del fatto che la gente non avesse il Telepass, bloccando di fatto il passaggio a chi, invece, ha l'abbonamento. Siamo soliti anche raccontarvi altre forme di imprevisti. Al volante occorre sempre mantenere la massima attenzione per evitare guai.

Il Comune di Sasso Marconi ha annunciato, in passato su Facebook, l’apertura del casello ma con solo il Telepass. Per i residenti del paese in provincia di Bologna vi sarebbero state agevolazioni per l’attivazione del servizio: “Il casello autostradale di Sasso Marconi nord (a Borgonuovo) aperto ieri funziona solo in modalità Telepass. Sono previste agevolazioni sull’attivazione del Telepass per i residenti dei comuni di Sasso Marconi, Marzabotto, Monzuno, Casalecchio, Vergato, Grizzana Morandi e Alto Reno Terme, ovvero i comuni della Valle del Reno. In particolare, le agevolazioni consistono nell’esenzione dal canone Telepass Family e Telepass Premium (completo di assistenza stradale) per 6 mesi dal momento dell’attivazione”.