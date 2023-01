Cosa bisogna controllare prima di acquistare un’auto usata? Ecco tutto

Un’auto usata è sempre stata croce e delizia per gli acquirenti, ma questo mezzo può regalare davvero una grande occasione per fare affari.

Risparmiare è l’imperativo di questi ultimi anni in Italia, con la crisi che ha colpito praticamente tutti i settori e dunque tutti quanti stanno cercando di trovare un escamotage per poter rimpolpare il proprio conto in banca, anche quello di acquistare delle automobili usate, ma bisogna sempre stare attenti a controllare alcuni parametri.

Le automobili usate infatti sono sempre state considerate un vero e proprio terno al Lotto dalla maggior parte dei compratori, con gli affari che molto spesso si tramutano in vere e proprie fregature.

Diventa praticamente impossibile riuscire a capire il reale conteggio dei chilometri, un parametro che molto spesso viene considerato quasi l’unico da dover tenere in considerazione da parte dei compratori, ma sono altri gli aspetti da seguire per non incappare in brutte sorprese con le automobili usate.

Prima di tutto è stata cambiata la Legge che prevede la cessione dell’automobile con una garanzia di conformità che deve essere di 24 mesi, con la possibilità di abbassare a 12 mesi che può essere solamente in seguito a un accordo tra venditore e compratore.

La possibilità di abbassare da due a un anno però deve essere accettata dal compratore, non può in alcun modo essere imposta dal venditore, ma ci sono anche altri aspetti.

Una cosa fondamentale è controllare le varie revisioni, perché il rischio di trovarsi un’automobile che deve essere sottoposta ancora una volta a una spesa ingente come quella della revisione comporta chiaramente a una serie di problematiche.

Attraverso quest’ultimo c’è la possibilità di poter controllare con certezza il chilometraggio che è stato effettuato dal mezzo, ricordiamo però come la revisione debba essere svolta entro due anni l’una dall’altra, dunque sappiamo qual è il chilometraggio minimo e certo, ma non abbiamo la certezza assoluta di quello effettivo.

Dal 2002 non è più obbligatorio effettuare il tagliando direttamente dalla concessionaria della società che detiene i diritti dell’automobile, ma ci si può affidare tranquillamente al proprio meccanico di fiducia, basta che questo sia qualificato e con le giuste credenziali.

Controllare il valore delle auto usate: basta questo sito

Molte volte ci si domanda se il valore dell’automobile corrisponda a quello che viene messo sul mercato, per questo motivo bisogna essere bravi a sfruttare l’applicazione CarFax, un sito che permette di conoscere nel dettaglio tutti i prezzi delle varie componenti dell’automobile.

Per poter sfruttare questa straordinaria applicazione bisogna però registrarsi e soprattutto e pagare un abbonamento di 15 euro una tantum, con CarFax che dunque dà l’opportunità a quel punto di incrociare le varie revisioni e dare una propria valutazione del mezzo.

Attraverso CarFax e la lettura di tagliandi e di revisioni si può così effettuare un vero e proprio storico della manutenzione dell’automobile, avendo così pienamente consapevolezza del mezzo che si sta per acquistare.

L’unica cosa che non potrà mai essere scoperta è la quantità di incidenti che ha dovuto subire questa automobile, infatti la Legge sulla privacy, vigente sia in Italia che in tutto il resto d’Europa, non dà l’opportunità di creare una sorta di archivio dei sinistri.

Le automobili usate dunque continuano a essere considerate a tutti gli effetti un vero e proprio mistero e solamente il tempo dà l’opportunità di capire se si è fatto un affare o si è stati truffati, ma seguendo questi modi si ha la possibilità di incappare in minori sorprese.