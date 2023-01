Hamilton, la sua collezione di supercar è clamorosa: quante italiane

Lewis Hamilton è un campione assoluto del motorsport, ed ama anche le supercar. Ecco quelle che possiede nel suo garage privato.

Mancano tre settimane alla presentazione della nuova Mercedes, la monoposto con la quale Lewis Hamilton cercherà il riscatto dopo la peggior stagione della propria vita. Il britannico non aveva mai concluso un campionato senza ottenere una pole position o una vittoria, ed il record che solo lui possedeva è così svanito.

Il sesto posto nella classifica piloti è il punto più basso mai toccato da Sir Lewis, che dal 2007 allo scorso anno non era mai finito fuori dalla top five a fine stagioni. Questo dato racconta meglio di qualsiasi altra cosa la straordinarietà della sua carriera, ed anche la “fortuna” che ha avuto nel trovarsi sempre nel team giusto al momento giusto.

Il 2023 potrebbe essere un anno storico per Hamilton se davvero dovesse riuscire a rialzarsi. Prima di tutto, andrà a raggiungere Michael Schumacher per quello che riguarda le stagioni disputate con la stessa squadra. Il Kaiser di Kerpen corse per 11 anni con la Ferrari, e l’annata che sta per iniziare sarà l’undicesima per Sir Lewis con la Mercedes.

Inoltre, il nativo di Stevenage ha da poco superato le 300 gare disputate, soglia oltre la quale sono andati altri grandi talenti o campioni affermati, come Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Jenson Button, lo stesso Schumacher o Rubens Barrichello. Nessuno di loro, superate le 300 corse, ha mai vinto un Gran Premio, incappando in finali di stagione molto negativi e privi di risultati di rilievo.

Questa è un’ulteriore motivazione per l’asso della Mercedes, che a fine anno andrà anche in scadenza di contratto con il team di Brackley. Negli ultimi giorni ci sono state molte speculazioni attorno a questo rinnovo, con la stampa francese che ha parlato di cifre astronomiche, prontamente messe a tacere da un portavoce degli uomini di Toto Wolff.

Il 2023 sarà dunque l’anno della verità per la leggenda d’oltremanica, e mentre ci avviciniamo all’inizio della stagione, abbiamo deciso di proporvi una curiosità che lo riguarda. Stiamo parlando del suo immenso e lussuosissimo parco auto, dal momento che il britannico è sempre stato un grande amante delle supercar e ne possiede una quantità spropositata. A quanto pare, le vetture italiane sono e restano le preferite.

Hamilton, ecco la collezione privata del campione

I piloti di F1 percepiscono degli stipendi molto importanti, e Lewis Hamilton è stato per molti anni il più pagato con cifre che superavano i 50 milioni di euro. In questi ultimi mesi è arrivato il sorpasso da parte di Max Verstappen, che dopo averlo spodestato in termini di trono iridato, ha fatto un sol boccono del britannico anche in quanto a cifre percepite.

Tuttavia, Sir Lewis resta di gran lunga il pilota più ricco del momento, e non ci sono dubbi sul motivo per il quale abbia un numero incredibile di proprietà sparse in giro per il mondo. Una delle sue grandi passioni, oltre alla moda, la musica, gli sport estremi e tanto altro sono le supercar, e c’è da dire che il nativo di Stevenage possiede un garage privato da far invidia a chiunque.

Hamilton ha posseduto, sino a due anni fa, una splendida Pagani Zonda, costruita secondo le richieste personali del pilota della Mercedes, per un valore complessivo di 1,6 milioni di sterline. Pensate che il sette volte campione del mondo, tra le tante “richieste” fatte alla casa italiana, volle ed ottenne anche un cambio manuale, per provare ancor di più il brivido di portarla al limite.

Nel garage di Sir Lewis non può mancare la Mercedes Project One, un’Hypercar realizzata in poche unità dalla casa di Stoccarda anche grazie all’aiuto del talento tecnico del britannico. Per quanto riguarda lo stesso costruttore, non manca anche la SLS Black e persino un’edizione speciale della Safety Car, un’AMG GT R di colore bianco.

L’amore di Lewis per la Ferrari è cosa molto nota, e non è un caso che il pilota sia stato pizzicato varie volte a Maranello nel momento in cui andava a ritirare i propri gioielli. La Rossa che spicca nella sua collezione è sicuramente LaFerrari, l’Hypercar del Cavallino, oltre alla 599 SA Aperta ed alla LaFerrari Aperta. Nel suo garage ci sono anche due Ford, la Shelby Cobra 427 e la Mustang Shelby GT500 che risale al lontano 1967.

Quello che il sette volte campione del mondo possiede è un parco auto davvero eccezionale, ma considerando ciò che ha ottenuto in carriera non poteva essere altrimenti. L’inglese, ora, si augura di tornare al top in F1, nella speranza di poter competere nuovamente per il titolo dopo una stagione davvero molto complicata.