MotoGP, Zarco può cambiare lavoro? Ha un talento clamoroso

Johann Zarco non ha vissuto grandi anni in MotoGP, ma di recente sembra aver scoperto la sua nuova passione per esprimersi al meglio.

L’avventura in MotoGP da parte del francese Johann Zarco sicuramente non è stata all’altezza delle aspettative, con il due volte campione del mondo della Moto2 che ha davvero deluso e non poco le attese, ma sembra aver trovato una nuova fonte di ispirazione.

Sicuramente la Pramac si aspettava tutt’altro rendimento da parte della coppia di piloti formata da Zarco e Martin, con i due che hanno dimostrato di avere grande talento ma solamente in qualifica.

Il francese sicuramente è quello che sta deludendo maggiormente le attese in MotoGP, con il suo ingresso nella Scuderia più vicina di tutte alla Ducati che purtroppo non gli ha permesso di poter ottenere risultati che tutti quanti si aspettavano.

Il ragazzo comunque sa davvero farsi ben volere da tutti quanti, in particolar modo dal mondo della rete che lo adora la follia, in quanto non perde mai occasione di poter mettersi in evidenza con alcune simpatiche performance.

Zarco infatti non è soltanto un grande pilota, ma ha dimostrato di poter essere anche bravissimo con il pianoforte, infatti di recente ha realizzato una storia sul proprio profilo ufficiale dei social network nel momento in cui si esibiva in una delle canzoni più famose degli ultimi trent’anni.

Si tratta infatti di “Praise You“, una delle canzoni più note del cantante Fatboy Slim, con Johann che si è esibito così in una splendida versione e con il sorriso stampato sul volto che ha fatto perfettamente capire come si trovasse del tutto a proprio agio in queste curiose vesti.

Zarco si ispira a Fatboy Slim: lo ricordate

Per tutti coloro che hanno amato la musica negli anni ’90 il nome di Fatboy Slim non può di certo essere uno di quelli che passa inosservato, infatti il britannico è stato uno dei personaggi in assoluto più celebri al punto tale da diventare una leggenda.

“Praise You” è sicuramente il suo singolo maggiormente venduto e che gli ha permesso di avere il successo che tanto sognava fin da piccolo e dal 4 gennaio 1999, questa hit ha accompagnato la vita di molti amanti della musica e dei film.

Sono stati diversi coloro che hanno citato questo testo anche nelle loro canzoni, come per esempio è successo ai Cobra Straship nel loro singolo Never Been in Love e la cantante Hannah Grace ha avuto modo di realizzare una cover.

In Italia riuscì a vincere anche il disco d’oro ne 2009, un traguardo che premia i dischi che possono superare le 35.000 vendite e questo fa capire come Fatboy Slim sia stato un simbolo per un’intera generazione.

Piace davvero moltissimo il fatto che Zarco abbia deciso così di esibirsi proprio al pianoforte per realizzare una sua personalissima cover di una hit che probabilmente sarà intramontabile e inarrivabile.

Ora però i suoi tifosi vogliono rivedere la gioia e la felicità del francese anche nel momento in cui corre in pista per poter portare quanto più in alto possibile la sua Pramac, perché alla fine dopo la Ducati il cuore dei tifosi italiani simpatizza e non poco con questa Scuderia.