Addio a bianco e nero: ecco il colore di tendenza nel 2023 sulle auto

Uno studio di un’azienda specializzata in colorazioni di auto ha fatto il punto sulla tendenza dell’anno in corso ed è uscita fuori una sorpresa.

Se siamo nel traffico tutti i giorni, difficilmente lo notiamo, ma c’è da dire che almeno il popolo italiano in fatto di colore dell’auto è abbastanza monocromatico. Lo dicono gli studi di settore, che ogni anno fanno un punto sul colore della auto vendute sul nostro territorio. Almeno negli ultimi decenni, nero, bianco e grigio sono state le tonalità che abbiamo visto più spesso sulle nostre strade. E vista la nomea degli italiani, da sempre ritenuti molto fantasiosi, sembra davvero un controsenso, ma è così. La conferma tra l’altro arriva anche dall’ultimo studio, datato 2021, sui gusti degli italiani in fatto di colorazione delle proprie auto.

Secondo PPG, azienda leader mondiale nel settore delle vernici automotive, emerge una rinata voglia di osare. Grigio, nero e bianco coprono ancora l’86% delle preferenze, un dato davvero impressionante, ma ecco che due anni fa c’è stata una timida ripresa di colorazioni come blu e viola, scelti per accendere i riflettori su modelli sportivi, ma anche verde e rosso.

Il BASF Color Report for Automotive OEM Coatings 2022 ha confermato questa tendenza, con un calo di popolarità per quei colori che per tradizione sono tra i più amati. In Europa, Medio Oriente e Africa la quota di colori cromatici rappresenta oltre il 27% del totale e continua a migliorare, mentre in America crescono i colori acromatici, compreso il bianco. Mentre il bianco e il nero spopolano anche in Asia, dove però crescono colori come beige, arancione, giallo, verde e viola.

Auto, ecco il colore preferito nel 2023

C’è però chi studia ogni anno quello che sarà il colore della stagione per il mercato dell’auto, un po’ come si fa nel campo della moda. Parliamo di Axalta, un’azienda specializzata in vernici e rivestimenti con particolare attenzione alle carrozzerie automobilistiche. Ogni anno, come da tradizione, prepara un report che anticipa le tendenze del mercato e 99 volte su 100 azzecca i gusti dei guidatori.

L’Automotive Colour Trends Report di Axalta anche per questo 2023 ha catturato le tendenze generazionali, mostrando una realtà in decisa evoluzione. Per l’annata che è appena iniziata la scelta è caduta sul Techno Blue, un colore che trasmette molta energia, dicono gli specialisti del settore. “È anche moderno e persino stravagante e rappresenta anche il passaggio dal mondo reale al mondo virtuale”, si legge nel report. Come dicono gli esperti, questo colore è stato progettato per offrire più opzioni di rivestimento. Per crearlo, viene utilizzata una tecnologia innovativa che include formule di colore avanzate a cui vengono aggiunti approfondimenti esclusivi sulle preferenze in tutto il mondo e in diverse regioni per guidare le tendenze future.

Come osserva Hadi Awada, Senior Vice President della divisione Global Mobility Coatings di Axalta, “il colore di quest’anno è vibrante e irradia positività. Il blu techno è in netto contrasto con il lussuoso Royal Magenta, il colore dell’anno 2022 di Axalta, e sposta la mentalità delle persone verso un pensiero più futuristico“. Il blu in Italia è all’8%, quindi chissà che davvero questa tendenza possa confermarsi anche nel nostro Paese, che di solito va controcorrente? Vedremo, anche perché nel BelPaese i segnali di una svolta si vedono.