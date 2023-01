Auto, non tutti lo sanno: esiste un prodotto perfetto contro la neve

La neve è sempre stato un grosso problema per le auto, ma con questo prodotto si è finalmente arrivati a una soluzione pazzesca.

L’inverno si sta facendo sempre più pungente, con i giorni della merla che sono sempre stati considerati come il periodo più freddo dell’anno, dunque le nevicate non mancano di certo anche a bassa quota, con gli automobilisti che soffrono un vero e proprio drama, ma a tutto c’è un rimedio.

Nel momento in cui doveste ritrovarvi il cruscotto completamente ricoperto dalla neve ricordatevi di non attivare mai l’acqua pulitrice, perché questo porterebbe solamente a peggiorare la situazione.

Ci sono però altri mezzi che permettono di poter migliorare la visibilità una volta arrivati in macchina, con gli antigeli che si stanno differenziando sempre di più negli ultimi anni e che soprattutto stanno regalando grandi risultati.

Ognuno si fida della propria marca, ma stando ai risultati odierni probabilmente il prodotto migliore in assoluto è il Ma-Fra, Cristalbel Artic -70° liquido.

Si tratta di un liquido facilmente recuperabile in qualsiasi negozio accanto ai distributori di benzina, ma si può tranquillamente reperire anche da Amazon, ormai il luogo preferito da tutti i grandi compratori.

Risulta essere un liquido davvero molto apprezzato da tutti coloro che lo hanno potuto utilizzare soprattutto perché dà l’opportunità di poter essere utilizzato in qualsiasi condizione climatica, infatti tocca fino a -70°.

Inoltre non crea il benché minimo problema nemmeno al tergicristallo, infatti questo liquido produce una straordinaria azione lubrificante, dando così l’opportunità ai vari automobilisti di poter avere sempre un vetro perfetto e pulito anche nelle condizioni più estreme di neve.

Se non abitate però in luoghi dove le temperature non toccano dei picchi così a ribasso, allora potete anche utilizzare un altro tipo di liquido, decisamente più adatto alle vostre esigenze.

Non solo Ma-Fra: ecco come pulire la neve dall’auto

Un altro prodotto che risulta essere davvero molto utile per poter togliere il ghiaccio dalla propria automobile è l’Arexons, un lavavetri che può essere utilizzato in qualsiasi stagione e che tocca fino ai -3,5°.

Una delle sue principali caratteristiche è il fatto che non debba essere diluito, dunque può essere immediatamente utilizzato, con la sua estrema praticità che lo rende a tutti gli effetti uno dei lavavetri antigelo più apprezzati.

Tornando invece a quegli antigelo che non hanno il benché minimo problema a sfidare anche le temperature più gelide, possiamo passare al Rhutten, un prodotto che anche un gusto di agrumi estremamente gradevole.

Non riesce a toccare i picchi del Ma-Fra, ma ha comunque l’opportunità di poter togliere il ghiaccio fino alla temperatura di -60°, dunque anche in questo caso è sicuramente tra i migliori in circolazione.

Ricordatevi inoltre che per poter sfruttare nel miglior modo possibile il liquido antigelo sarà importantissimo riuscire ad avere anche di tergicristalli assolutamente impeccabili, con le spazzole che dovranno essere costantemente pulite.

Il gelo infatti rischia di rendere molto più ruvido lo scivolare delle spazzole e naturalmente questo rischia di deteriorare anche il vetro del vostro cruscotto, rischiando in qualche caso addirittura di rigarlo.

Sicuramente l’innalzamento delle temperature ha creato non pochi problemi per quanto riguarda la vendita degli antigeli, ma proprio perché si stanno facendo sempre più rare le nevicate in pianura bisogna essere bravi a non farsi mai cogliere impreparati.