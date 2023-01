Installare una colonnina di ricarica in condominio: i passi da seguire

Cosa fare se si ha acquistato un’auto elettrica e si abita in condominio? Ecco dei consigli utili per installare una colonnina di ricarica.

Installare una colonnina di ricarica per la propria vettura elettrica nel contesto di un condomino può essere fonte di preoccupazione e stress. Ed effettivamente non si tratta di un processo tanto semplice, in quanto implica diverse tappe. Adesso vediamo quali.

Per prima cosa bisogna chiedere il permesso all’amministratore. Una volta ottenuto l’ok, andrà cercato il punto migliore dove posizionarla. Quindi, sarà necessario chiamare un’azienda specializzata nel servizio, e se possibile confrontare più prevenivi per trovare quello maggiormente conveniente.

Le colonnine sono di 2 tipi. Private se inserite nel proprio garage personale. Pubbliche se aperte ad uso comune di tutti i condomini. Va detto che averne a disposizione almeno una può portare diversi benefici. Per chi possiede un veicolo al 100% verde è un risparmio di tempo ed energia, in quanto non deve sbattersi a cercarne una nelle vicinanze, sempre che siano presenti. In secondo luogo per il condominio stesso, in quanto può aumentare il valore dell’edificio stesso e incentivare l’arrivo di nuovi inquilini.

Installare una colonnina di ricarica, cosa fare

Non va comunque dimenticato che prima di procedere è necessario verificare la fattibilità dell’operazione, dunque che non vi siano restrizioni, normative locali o impedimenti qualsiasi sorta. Ecco perché, prima ancora di informare il condominio, sarebbe meglio confrontarsi con il proprio comune di residenza.

Per quanto riguarda il costo dell’intervento di installazione, tenere a mente che non va favorito quello più basso, bensì quello che ci offre un miglior rapporto qualità/prezzo. La somma da sborsare varia a seconda di diversi fattori: il tipo di impianto, la sua potenza, la posizione e la manutenzione richiesta.

Circa il posizionamento, la valutazione deve essere attenta, a meno che non si opti per un box. Se la struttura è collettiva, dovrà essere posta in un luogo raggiungibile da tutti i condomini con facilità e nel rispetto delle normative locali.

Non va neppure dimenticato di stabilire in anticipo da quante persone verrà usata e la frequenza. Si tratta di un dato cruciale, in quanto indirizza al tipo di prodotto più coerente con le proprie esigenze.

Successivamente andrà pattuita la tariffa di ricarica e la modalità di pagamento, in modo da poter realizzare eventuali contatori appositi.