Ecco l’auto dell’anno del 2023: è una vettura elettrica (FOTO)

L’auto dell’anno del 2023 è la Jeep Avenger elettrica, vettura che ha portato nell’olimpo della sostenibilità il marchio di Stellantis.

L’elettrificazione del mondo delle auto è iniziata da tanto tempo, ma ora i costruttori fanno sul serio e puntano del tutto su queste nuove tecnologie. Ricordiamo che l’Europa, almeno per ora, ha confermato la volontà di porre fine alla produzione dei motori termici entro il 2035, con l’obiettivo di puntare su una mobilità sostenibile entro il prossimo decennio.

Per arrivare ben preparati a quella data, i vari produttori hanno già iniziato a riconvertire la loro produzione, puntando tutto su delle gamme di auto nuove totalmente elettrificate. Il gruppo Stellantis, di cui fanno parte, tra le altre, anche le nostre Fiat ed Alfa Romeo, è uno di quelli che si è preposto gli obiettivi più ambiziosi, volendo passare alle EV entro il 2027.

In queste ultime ore è andata in scena la premiazione per il concorso “Car of the year 2023“, che da ormai sessant’anni caratterizza il mondo dell’automotive. A vincere è stata proprio una vettura elettrica, che è disponibile anche in versione termica per chi non ha intenzione di spendere una cifra troppo esagera.

L’elettrico sta man mano conquistando il mondo, e quest’ultima premiazione rispecchia in pieno i cambiamenti del mercato delle quattro ruote. Nelle prossime righe, potremo scoprire insieme il nome della vincitrice, una vettura presentata pochi mesi fa e che promette di regalare tanto spettacolo e divertimento a coloro che decideranno di acquistarla. Il mondo è cambiato ed occorre adeguarsi ai nuovi dettami.

La Jeep Avenger è stata eletta auto dell’anno 2023

Al Salone di Parigi del 2022 è stata presentata la Jeep Avenger, che rappresenta il passaggio all’elettrificazione totale della casa di proprietà del gruppo Stellantis. Data tra le favorite dell’edizione 2023, proprio la nuovissima Avenger è stata eletta come auto dell’anno giusto in queste ultime ore.

La sessantesima premiazione di questo evento è avvenuta a Bruxelles, e la Avenger è così succeduta alla Kia EV6 che si era imposta 12 mesi fa. La Avenger in questione, che ha anche una motorizzazione termica spinta a benzina, a discrezione del cliente, rientra nel segmento dei B-Suv, con dimensioni contenute, lunga 4,08 metri, circa 16 centimetri in meno della Renegade, sempre di produzione Jeep.

Uno dei vantaggi è il buono spazio di carico, pari a 380 litri a disposizione del proprietario, che può così caricare tutto ciò che vuole. L’auto è stata prodotta sulla piattaforma CMP di Stellantis, ed è spinta da 156 cavalli, alimentati da un pacco batterie da ben 400 volt. L’autonomia ufficiale è di circa 400 chilometri, ma c’è un altro vantaggio legato a questo aspetto.

Se utilizzata in città, l’autonomia arriva a circa 550 km, un bel passo in avanti per quanto riguarda le EV. La versione a benzina è dotata dell’1.2 litri turbo a 3 cilindri, che arriva alla potenza massima di 100 cavalli con cambio manuale a 3 marce. La versione termica è acquistabile a partire da una spesa di 23.300 euro, mentre per quella elettrica il prezzo d’acquisto è ben più alto, e non è possibile scendere sotto i 35.400 secondo i nuovi incentivi per l’anno appena iniziato.