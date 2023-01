Bautista pronto ad una rivoluzione? Chiede l’aiuto dei fan

Alvaro Bautista non vede l’ora di tornare in pista da campione del mondo in carica, ma lo vuole fare con una grande novità sulla sua Ducati.

La Ducati ha vissuto sicuramente un 2022 ricco di grandi soddisfazioni, con Alvaro Bautista che si è dimostrato un fenomenale pilota in grado di imporre la propria legge e vincere il Mondiale con una tappa ancora da correre in Superbike e ora ha voglia di cambiamento.

Lo spagnolo non riusciva a vincere un titolo Mondiale dal 2006, anno in cui ottenne la vittoria nella Classe 125 del MotoMondiale e da lì in poi ebbe una serie di problematiche che lo limitarono troppo spesso.

In Superbike ha saputo però rialzare finalmente la testa e destreggiarsi come uno dei migliori guidatori delle due ruote che ci possano essere al mondo e nell’ultimo periodo sta cercando di dare un’importante sterzata alla sua immagine.

Il numero che lo ha sempre accompagnato in carriera è stato il 19, ormai un simbolo per lui e un vero e proprio marchio identificativo, ma la vittoria gli dà una seconda opzione.

Nelle due ruote non è obbligatorio passare al numero 1 come invece avviene in Formula 1, ma nonostante questo vederlo scintillare sulla propria moto è sicuramente motivo di vanto e di orgoglio, ecco perché l’iberico ha chiesto consiglio alla propria gente.

Mantenere il 19 o passare all’1, questo è ciò che ha chiesto Bautista all’interno dei suoi canali social dichiarando che avrebbe rispettato fedelmente il parere della propria gente che si è schierata apertamente verso una decisione.

Il 70% dei votanti ha chiesto a gran voce il passaggio al numero 1, una scelta assolutamente condivisibile e soprattutto che sicuramente era già stata messa in considerazione da Alvaro.

Dunque solamente il 30% ha consigliato allo spagnolo di rimanere con il suo vecchio 19, un numero sicuramente importante per lui e che lo ha accompagnato per tutta la carriera, ma che non ha avuto quell’impatto che ha avuto su altri piloti.

Bautista passa al numero 1 sulla Ducati: cosa cambia?

La Superbike 2023 dunque dovrà andare alla caccia di Alvaro Bautista non soltanto perché vincitore del Mondiale, ma perché metterà anche sulla propria moto in bella mostra il numero che ha sempre rappresentato i migliori.

Per la Ducati è indubbiamente un motivo di grande vanto e di orgoglio, perché era dal 2011 che la casa di Borgo Panigale non riusciva a imporsi in un Mondiale di così grande prestigio come quello della Superbike.

Anche allora fu uno spagnolo, con Carlos Checa che permise di continuare un grande periodo per la Scuderia emiliana, prima di entrare in un tunnel senza via d’uscita con ben undici anni di assenza dall’albo d’oro.

Bautista ha le carte in regola per poter aprire anche un ciclo in Superbike, con la Ducati VR4 Panigale che è indubbiamente una delle migliori che siano mai state realizzate e che in questo momento è perfettamente guidata dallo spagnolo.

Il numero 1 è dunque un motivo di vanto ma non deve rappresentare un punto di arrivo, anzi deve essere uno stimolo sempre maggiore per poter ottenere altri grandi risultati e mantenere costantemente la Ducati sugli standard di vittoria che merita.

Addio al 19, un numero che spera di rivedere il più tardi possibile e di rimanere così per tanto tempo l’indiscusso primatista della categoria.