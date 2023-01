Alfa Romeo, spunta una Tonale pick-up: è incredibile (VIDEO)

Sul web alcuni designer si stanno cimentando con le linee dell’Alfa Romeo Tonale. E ne sono nati dei modelli davvero molto interessanti.

Il 2022 è stato l’anno in cui tante case automobilistiche hanno dato una sterzata decisa al proprio marchio, intraprendendo sempre di più la strada che porta alla completa elettrificazione della propria produzione. C’era però chi come Alfa Romeo aveva bisogno anche di una scossa decisa anche dal punto di vista delle vendite. Dopo i minimi storici toccati nel 2021, con meno di 50 mila unità commercializzate nel mondo, la casa di Arese doveva dare un segnale importante. E lo ha fatto grazie al suo nuovo modello, la Tonale, che a pochi mesi dal lancio ha visto anche la nascita della versione Plug-in Hybrid Q4. E proprio anche grazie a questa variante, la macchina da sola ha visto toccare quota 35 mila nelle vendite.

Una vettura che ha convinto tanti, anche gli esperti di motori, visto che ha vinto anche il premio Auto Europa 2023, battendo modelli come Suzuki S-Cross, BMW X1, Citroen C5 X, DS4 E-Tense, Kia Sportage e Renault Megane e-tech.

E ora è pronta questa vettura anche ad invadere il mercato americano. C’è grande attesa infatti per questo “sbarco”, perché potrebbe segnare per Alfa un ulteriore momento chiave nel suo rilancio. Gli specialisti dicono che il SUV sarà il veicolo della svolta del Biscione negli USA, visto che anche le prime recensioni sono positive. Il design della Tonale soprattutto è apprezzato ma anche lo spazio interno, davvero generoso per la categoria. Inoltre c’è stato un netto miglioramento nella qualità degli interni, cosa che non avveniva in passato.

Alfa Romeo Tonale in versione pick-up

Dunque in attesa di nuovi modelli che usciranno nel 2023, la casa di Arese è pronta a puntare decisamente ancora sulla Tonale. Le nuove versioni elettrificate stanno per invadere il mercato, ma intanto sul web prolificano nuove varianti, immaginate da fervide menti esperte in design.

Alfa Romeo per ora non ha in nessun modo aperto all’ipotesi di una vettura nuova basata proprio sulla Tonale, ma c’è chi lo sta facendo per lei. Diversi artisti digitali hanno provato ad immaginare svariate declinazioni per il nuovo SUV del Biscione: dalla coupé alla Quadrifoglio, ma c’è anche chi ha provato ad immaginare una vettura del genere in stile pick-up. In questo caso a realizzarlo è stato Theottle, ed è uscito fuori un mezzo che non avrebbe nulla da invidiare ai “mostri” che piacciono tanto agli americani. Quello che spicca è il passo decisamente allungato rispetto alla versione normale ma quello che impressiona è che con linee identiche nella parte anteriore e posteriore questa Alfa Romeo Tonale sarebbe non solo in pick-up adatto alle esigenze di famiglie e persone che devono spesso caricare materiali da lavoro, ma anche una vettura elegante, che non perde la sua natura.

Al momento però, ripetiamo, si tratta più di un esercizio di stile, perché l’idea di un mezzo del genere, soprattutto in Europa, appare irrealizzabile. Ma chissà che ad Arese non ci facciano un pensierino in futuro. Perché una Tonale così avrebbe comunque un suo perché.