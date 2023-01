Leclerc pizzicato in vacanza: attività folle per lui (VIDEO)

Charles Leclerc è un pilota amato da tutti i tifosi della Ferrari e dunque anche le sue vacanze diventano motivo di interesse popolare.

Non ci sono dubbi che in questo momento Charles Leclerc può essere considerato come uno dei piloti maggiormente amati in tutto il paddock della Formula 1, in particolar modo da tutti quegli appassionati della Ferrari che non vedono l’ora di conoscere anche i suoi vari trasferimenti in vacanza.

Il mare e Montecarlo hanno sempre accompagnato la vita del fenomeno ferrarista, ma Natale si sa che è sinonimo di neve, di freddo e soprattutto di sci, perché alla fine è proprio questo il momento migliore per poter imparare.

Charles ha dimostrato in diverse occasioni di essere un ragazzo estremamente gioviale e solare, per questo motivo è stato ben felice di trascorrere queste festività con diversi suoi amici e organizzare così un’escursione sulle vette delle Dolomiti.

Questi luoghi sono stati più volte presi d’assalto dai Vip e non solo, perché indubbiamente queste montagne non hanno da invidiare ad altri paesaggi che rendono il mondo un posto più bello, con Leclerc che però ha voluto giustamente mantenere un po’ di privacy.

Va bene far conoscere il luogo generico dove si sta riposando e dove sta trascorrendo le proprie vacanze, ma forse il paese esatto è stato giusto mantenerlo segreto, anche perché marzo si sta avvicinando sempre più a grandi passi e dunque è giusto rilassarsi.

Il monegasco però non voleva rimanere solamente in baita a bere una buona cioccolata calda, ma ha pensato di farsi una bellissima sgambata con addosso gli sci e un manipolo di amici che sembravano non essere troppo sicuri.

Nella sua storia Charles era colui che faceva il “regista” e teneva in mano il telefono e così ha chiesto al suo amico Andrea cosa ne pensasse di questa camminata con fare molto ironico, probabilmente era colui che era meno convinto di tutti a realizzare questa uscita.

“Andrea quanto sei contento?” gli ha chiesto il pilota, ma l’amico non voleva dargliela vinta e allora ha risposto “Sono molto contento, mi piace tanto, sono carico a bestia“.

Leclerc sulle Dolomiti si rilassa per il Mondiale: sarà il suo anno?

Leclerc è sempre stato un pilota che ha dimostrato di fare gruppo e soprattutto di avere un rapporto cordiale con tutti i suoi collaboratori e amici, per questo motivo è molto amato dai tifosi.

La gita in montagna sulle Dolomiti dimostra ancora una volta come il monegasco sia un ragazzo molto semplice e soprattutto che riesce a farsi voler bene da tutti, ma forse servirà un cambio di passo per vincere.

Va bene le gioie, i sorrisi e le battute, ma il principale obbiettivo per un pilota Ferrari è quello di vincere il Mondiale e quante più gare possibile, per questo motivo Charles dovrà imparare a essere piuma fuori dalle gare ma ferro purissimo durante le gare.

La maturità però sembra ormai prossima e il monegasco avrà bisogno di una monoposto che possa essere di primo livello per poter dimostrare il proprio grande talento e ora sarà il momento di dimostrare di “Dare una macchina a questo ragazzo“.

Mancano ancora diverse settimane prima del giorno uno della stagione 2023, ma intanto Leclerc fa benissimo a rilassarsi tra la neve.