Ford in corsa a 300 km/h con un albero sul tettuccio: scena folle (VIDEO)

E’ stato montato un albero di Natale su una potentissima Ford Mustang GT500 Hennessey. Il risultato è stato a dir poco incredibile.

Le case costruttrici, oramai, si inventano di tutto pur di fare notizia. I preparatori texani della Hennessey hanno sfruttato le performance da brivido dell’ultimo modello di Mustang GT500 per compiere una impresa, decisamente, curiosa. La Mustang Shelby GT500 di serie di Ford Performance con un V8 sovralimentato da 5,2 litri, costruito a mano, è una delle muscle car più brutali mai costruite.

La potenza di base della vettura è riassumibile in un dato: 760 CV e 625 Nm di coppia. La Pony Car è stata, ulteriormente, pepata dal Hennessey Performance che ha reso l’iconica Ford ancora più performante. I tecnici hanno lavorato su centralina e motore, alleggerendo la vettura, per farla raggiungere vette mai toccate. Il 3,8 litri di capacità superiore, combinato ad un sistema di induzione ad alto flusso, nuovi rail e iniettori del carburante con un sistema di separazione aria – olio hanno fatto già impazzire gli appassionati e, a quanto pare, anche Babbo Natale. Inoltre, la Venom riesce a toccare una velocità di punta impressionante, grazie ad un aumento di potenza sensibile.

Le muscle car sono tra le vetture più complesse sul piano della guida. Non sono facili da domare, soprattutto con una cavalleria così elevata. Non caso sono diventate auto spettacolari nelle drag race e capaci di derapate in curva da urlo nelle sfide nei tratti misti. Purtroppo in molti casi certe vetture sono guidate da automobilisti spericolati che si improvvisano dei piloti professionisti. Per l’occasione, solo ai fini pubblicitari, alla guida vi è un driver con la maschera del Grinch. Sotto le vesti vi è Spencer Geswein, un pro driver che, per la gara di velocità vera e propria, ha avuto ben allacciato il casco.

Per superare i 300 km/h servono skill e un coraggio non indifferente, ma farlo con un albero di Natale montato sul tettuccio dell’auto è qualcosa di pazzesco. La Ford protagonista del video è un’auto a dir poco superlativa, scattando da 0 a 100 in circa 3,0 secondi. Così la ‘Christmas Tree Run’ è diventata una sfida immancabile per dimostrare le capacità tecniche del bolide. Anche altri marchi si sono cimentati nella corsa natalizia, con un’Audi RS6 Avant, modificata per l’occasione, che ha toccato in passato i 294,5 km/h. Nel 2022 i preparatori texani si erano prefissati di abbattere la soglia dei 300 km/h.

Ford, il record natalizio della Mustang GT500 Hennessey

La Venom 1000, sfruttando l’etanolo E85, farebbe impallidire anche le supercar nostrane con 1.000 CV a 7.000 giri/min insieme a 1.152 Nm di coppia massima. La Ford ha ben pensato di sfoderare l’apposita colorazione Eruption Green per il Natale. Il record è avvenuto sul circuito texano di Proving Grounds di Ulvade. L’auto è schizzata sul dritto alla velocità massima di 192 miglia orarie, ovvero 309 km/h, centrando in pieno il target di riferimento. Alfa Romeo, la rivisitazione che fa sognare: nuova fuoriserie da urlo. Date una occhiata anche a questo modello storico di Ferrari. Ritrovato in un garage un esemplare iconico: il valore è folle.

Il CEO John Hennessey, fondatore dell’azienda, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha annunciato: “La nostra annuale ‘Christmas Tree Run’ svolge due ruoli per la nostra azienda. Innanzitutto, verificare le nostre prestazioni su una pista di test come questa rappresenta una grande opportunità per mettere in mostra il valore della nostra ingegneria. E la Venom 1000 vanta dei numeri davvero impressionanti! In secondo luogo, farla in questo periodo permette al nostro team, che lavora sempre sodo, di concludere l’anno con un po’ di divertimento ad alta velocità prima di rallentare e godersi le vacanze in famiglia”.

Il video pubblicato sui canali ufficiali dei produttori americani vi farà anche ridere. Il finale è tutto da gustare con Babbo Natale che interviene e molla un bel destro in faccia al Grinch per scappare via con il bolide della Ford. Il prossimo anno il record potrebbe essere superato dalla Venom 1200, equipaggiata di un compressore volumetrico da 3,8 litri e spinta da 1204 CV. Le prestazioni sono da brividi ed è facile immaginare che varcherà la soglia dei 350 km/h con uno scatto bruciante da 0 a 100 in circa 3,0 secondi.

A lasciare gli appassionati senza fiato non sono solo le prestazione, ma anche il valore dell’auto sul mercato. La Mustang Shelby GT500, negli Stati Uniti, costa 79.420 euro. Per portarsi a casa il modello più pompato dai tecnici della Hennessey serve una spesa aggiuntiva meritatissima di 59.950 euro. Ora vi lasciamo alle immagini sorprendenti della sfida natalizia avvenuta in Texas. Non vogliamo anticiparvi altro, preparate i pop corn e godetevi lo spettacolo.