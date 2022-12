Chi è la fidanzata di Carlos Sainz? Lei è una vera bomba (FOTO)

Carlos Sainz è un pilota in ascesa, che sogna di vincere il titolo mondiale. Oggi scopriremo chi è la sua fidanzata e cosa fa nella vita.

Il 2022 è stato l’anno delle prime soddisfazioni importanti per Carlos Sainz, che in quel di Silverstone ha ottenuto la sua prima pole position in carriera, convertendola poi nella prima vittoria in assoluto. Lo spagnolo è però stato protagonista di una stagione troppo ricca di alti e bassi, che lo hanno portato a compiere un passo indietro rispetto a quanto mostrato lo scorso anno.

Infatti, al suo primo anno in Ferrari, Carlitos non commise praticamente nessun errore, riuscendo a battere il ben più quotato Charles Leclerc in classifica mondiale. Nel 2022 invece, la Rossa ha presentato una macchina che è stata molto competitiva almeno fino alla pausa estiva, ed il figlio del due volte campione del mondo rally non ha dato prova di saper reggere la pressione.

Sainz ha commesso troppi errori, chiudendo il mondiale addirittura in quinta posizione, a -62 da Leclerc e dietro anche alla Mercedes di George Russell, che per gran parte della stagione ha guidato una monoposto nettamente inferiore alla sua Ferrari. Tuttavia, ascoltando anche le sue dichiarazioni, il nativo di Madrid si sente molto sicuro di sé, reputandosi in grado di lottare per il mondiale.

Quanto visto quest’anno ci suggerisce tutto il contrario, e starà a lui smentirci nel 2023 con una stagione da protagonista. La Ferrari, stando alle indiscrezioni, sta lavorando molto bene sulla nuova vettura, ma è chiaro che a parlare deve essere il riscontro della pista. Nel frattempo, oggi andremo a conoscere la storica fidanzata dello spagnolo, una ragazza davvero bellissima.

Sainz, ecco chi è la fidanzata del pilota della Ferrari

La fidanzata di Carlos Sainz è Isabel Hernaez Fuster, una 25enne spagnola che fa la PR nel campo della moda e dell’abbigliamento. Tuttavia, di lei si sa veramente pochissimo, dal momento che il pilota iberico è un ragazzo molto attento alla privacy, ed è molto raro vederli insieme alle gare o agli eventi pubblici.

In casa Ferrari, Carlitos ha sicuramente una vita sentimentale rispetto a quella di Charles Leclerc, che da poche settimane è tornato single dopo essersi lasciato con Charlotte Siné. Dal punto di vista sentimentale, non è un periodo facile per il monegasco, mentre per il suo compagno di squadra le cose sembrano andare a gonfie vele.

Sainz ed Isabel sono fidanzati da diversi anni, e sembrano intenzionati a proseguire a lungo la loro relazione, una cosa non così scontata nel mondo dello sport e dello spettacolo. Un esempio da seguire è sicuramente quello di Sebastian Vettel, che ha conosciuto sua moglie quando era giovanissimo, per poi sposarla dopo una lunghissima relazione.

I tifosi del Cavallino si augurano che Carlitos trovi la stessa stabilità che ha con Isabel anche in pista, evitando i troppi errori commessi nel 2022 e contribuendo alla caccia al titolo della Scuderia modenese. Mentre attendiamo l’inizio di una nuova, esaltante stagione, ecco qualche scatto di Isabel, una ragazza davvero bellissime e che ancora oggi, dopo tanti anni, fa girare la testa allo spagnolo.