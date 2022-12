Chi è la fidanzata di Fernando Alonso? E’ un vero schianto (FOTO)

Fernando Alonso è stato uno dei più grandi piloti nella storia della F1 e ancora oggi riesce a far parlare di sé anche per il gossip.

Tra i campioni che hanno corso con la Ferrari ma non hanno mai avuto modo di poter vincere il Mondiale, Fernando Alonso risulta essere ampiamente uno di quelli più amati e che ha saputo scrivere pagine memorabili della leggenda della Formula 1, ma anche fuori dalle piste si è sempre dato molto da fare.

La grande consacrazione con la Renault e i due titoli Mondiali, i problemi con la McLaren e il sogno sempre sfumato con la Ferrari, prima di diventare il “super nonno” della Formula 1 del giorno d’oggi e con la voglia di distruggere ogni record.

Fernando Alonso è stato questo, ma assolutamente anche molto altro, con l’asturiano che ha avuto modo di poter dimostrare a tutti quanti il suo straordinario talento in pista in tutti questi anni di carriera.

Per lui però non sono mai esistite solamente le quattro ruote, anzi in diversi casi la sua vita privato gli ha creato non pochi problemi, considerando soprattutto come l’iberico si sia sempre dato molto da fare.

Partiamo prima di tutto dal suo primo matrimonio, ovvero quello che nel 2006 lo portò a legarsi con la cantate Raquel del Rosario, anch’ella spagnola come lui e con la quale provò a costruirsi una famiglia.

Purtroppo però l’idillio d’amore durò solamente cinque anni, tanto è vero che il 2011 fu davvero uno degli anni peggiori della sua vita, visti anche i problemi con una Ferrari che non ne voleva davvero sapere di lottare per il titolo.

La bellezza femminile però ha sempre avuto un certo fascino sull’asturiano, infatti poco dopo non ha di certo perso tempo a cercare nuova compagnia femminile, con alcune modelle da perdere la testa.

Da Xenia Tchoumitcheva a Dasha Kapustina fino a Viki Odintonkova, per diversi anni hanno dimostrato il grande amore per le donne dell’Est, svizzera di origine russa la prima e balcaniche le altre due.

Quella che sembrava poter diventare però la seconda Signora Alonso era Linda Morselli, una ragazza nata in Brianza e che conosceva già molto bene il mondo dei piloti, essendo stata la ex di Valentino Rossi.

Per tanto tempo i due hanno fatto parlare moltissimo le pagine dei giornali scandalistici, ma non hanno mai avuto modo di giungere alle fatidiche nozze e di recente si sono lasciati.

Pensate dunque che Alonso ora sia single? Ma scordatevelo del tutto, perché in questo 2022 ha avuto modo di conoscere una donna meravigliosa, con la quale sta passando alcuni mesi davvero idilliaci e dunque andiamo a conoscere nel dettaglio Andrea Schlager, la donna che ha rubato il cuore dello spagnolo.

Chi è Andrea Schlager? La nuova fiamma di Fernando Alonso

Il fatto che Andrea Schlager sarebbe diventata la fidanzata di un pilota era praticamente scritto nel suo destino, con la bellissima bionda che è nata Knittelfed, a pochissimi passi dal circuito di Spielberg.

Fin da piccola infatti ha avuto modo di poter coltivare una straordinaria passione per le quattro e le due ruote, con i motori che hanno sempre rappresentato il suo principale obbiettivo e traguardo per la carriera, ma come per tutte le cose bisogna sudare per poterle ottenere.

Inizialmente lei era stata mandata da ServusTV, una delle più importanti emittenti austriache, prima a Rio de Janeiro per i Mondiali di calcio del 2014 e poi nella Capitale dello Stato Carioca nel 2016 in occasione delle Olimpiadi.

Quello però è anche l’anno nel quale la sua emittente riesce finalmente ad acquistare i diritti tv della MotoGP e da quel momento in poi riesce a diventare il volto delle due ruote nel suo Paese.

La sua popolarità in Austria ha raggiunto da diversi anni delle vette inenarrabili, tanto è vero che nel 2019 è stata anche eletta come miglior giornalista sportiva austriaca della stagione.

Attualmente la ragazza ha 39 anni e ha dimostrato di essere profondamente innamorata del due volte campione del mondo, con i due che si sono palesati per la prima volta di fronte al grande pubblico in occasione del GP di Miami.

La storia d’amore tra i due sta proseguendo nel migliore dei modi e la speranza è che finalmente Fernando Alonso possa aver trovato al proprio fianco l’amore della vita, dopo una vita…spericolata.