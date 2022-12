Verstappen, la sua auto privata finisce all’asta: ecco quanto vale (FOTO)

L’auto personale di Max Verstappen è all’asta, un’occasione d’oro per assicurarsi la Honda del campione del mondo di F1. Scopriamola.

Si sta per concludere l’anno solare 2022, che da Max Verstappen non verrà mai dimenticato. L’olandese si è laureato campione del mondo di F1 per la seconda volta consecutiva, dominando la scena sin dalle prime gare. Il figlio di Jos, dopo aver fatto “sfogare” Charles Leclerc e la sua Ferrari, ha approfittato degli sviluppi della Red Bull e di una guida sopraffina per seminare la concorrenza, guadagnando la testa del mondiale sin dal GP di Spagna.

Da quel momento in poi, il suo vantaggio sui rivali non ha fatto altro che lievitare, stabilendo anche una serie di record impressionanti. Super Max è infatti il primo ad aver vinto ben 15 gare in una singola stagione, battendo il vecchio primato che era condiviso da Michael Schumacher e Sebastian Vettel, vincitori di 13 appuntamenti nel 2004 e nel 2013. Inoltre, il nativo di Hasselt ha stabilito anche il nuovo record per quanto riguarda i punti conquistati in una singola stagione, chiudendo a quota 454.

Un dominio del genere sembrava impronosticabile dopo l’avvio lampo della Ferrari, che però ha fatto di tutto per figurare nel peggior modo possibile. La Red Bull, come al solito, ha dimostrato un’impressionante capacità di risoluzione dei problemi in tempi rapidi, rendendo la RB18 un siluro impossibile da contrastare.

Verstappen l’ha guidata in maniera sopraffina, facend personalmente la differenza in diverse gare. Le rimonte di Budapest, Spa-Francorchamps e Monza dimostrano che è un pilota in grado di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà, e di trasformarle in energia positiva da riutilizzare in pista.

Per il 2023 è ovviamente lui il favorito, con una Red Bull che non è affatto sazia di vittorie. Negli ultimi giorni, il direttore tecnico Pierre Wache ha allarmato i rivali, affermando che sulla RB19 ci si avvicinerà di molto al peso limite di 798 kg imposto dalla FIA per le nuove vetture ad effett suolo.

La RB18 ha iniziato la stagine con un sovrappeso di circa 20 chili, poi quasi dimezzato nel corso dell’anno. Ciò è indice del fatto che c’è ancora tantissimo margine da tirare fuori, mentre Ferrari e Mercedes sono sempre state al limite del peso minimo consentito. Un altro punto di forza è quello della power unit Honda, la migliore di tutte sia sul fronte dell’affidabilità che della potenza.

La casa di Sakura ha svolto un lavoro impressionante da quando collabora con la Red Bull, ed ora non ha rivali su questo fronte. Stando alle indiscrezioni, pare che la Mercedes stia recuperando molto da questo punto di vista, mentre la Ferrari deve trovare la quadra in termini di affidabilità. Nel frattempo, è nata una clamorosa occasione per i fan di Super Max, che possono assicurarsi un suo gioiello personale.

Verstappen, all’asta la sua Honda Civic Type-R GT

Max Verstappen è diventato una celebrità in Olanda e non solo, ed è un pilota in grado di smuovere le folle in ogni angolo del mondo. Il due volte campione del mondo ha creato un movimento, grazie anche all’ottimo marketing di papà Jos e del loro staff, che ha dato modo ai vari fan club di poter seguire le gare del loro idolo a prezzi molto limitati.

Per chi fosse interessato, è finita all’asta la Honda Civic Type-R GT, che il figlio di Jos ha utilizzato durante il 2021 per i suoi spostamenti. Secondo gli esperti, la vettura verrà venduta alla fine dell’asta per circa 50-60 mila euro, un prezzo che tutto sommato è accettabile considerando il suo ex proprietario e ciò che significa per il mondo dei motori.

Sul cruscotto è presente anche una firma di Verstappen, che chiaramente aveva ricevuto questa vettura proprio dalla casa di Sakura. La partnership tra Red Bull ed Honda appare più forte che mai, come confermato dall’evento di fine anno organizzato a Motegi, dove erano presenti sia i due piloti del team di Milton Keynes che quelli dell’AlphaTauri.

Sul sito “Catawiki” troverete tutte le informazioni riguardo a questo modello unico, spinto da ben 320 cavalli e che regala delle ottime sensazioni alla guida. Il sistema di scarico sportivo le conferisce anche un sound da urlo, che sicuramente esalterà i puristi del racing, oggi messi in difficoltà dall’ibrido e dall’elettrico.

Chi fosse interessato potrà pensare di fare un’offerta sin da subito, dal momento che l’asta è appena partita e viaggia su cifre accettabili. Se siete tifosi di Super Max non potete non approfittare di questa occasione, ma nel frattempo godetevi alcuni scatti di questa Honda, che vi farà molto divertire se deciderete di assicurarvela.