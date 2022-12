Leclerc sfotte Verstappen: la clip è tutta da ridere (VIDEO)

Max Verstappen ha ricevuto uno strano e curioso regalo di Natale da quello che si definisce “il suo grande idolo”, ma chi sarà mai?

La stagione di Formula 1 si è conclusa da circa un mese, con Max Verstappen che ha avuto ancora modo di poter mettere in chiaro chi sia il migliore di questa generazione, con l’olandese che dopo il 2021 ha potuto calare così il bis, per questo motivo qualcuno di speciale ha voluto fargli un particolare regalo.

Il tutto viene brillantemente riportato all’interno dei canali ufficiali della Formula 1, in questo caso risalendo sul social network Instagram, con Verstappen che si è mostrato in una veste davvero molto singolare.

Ormai l’aria natalizia sta travolgendo davvero tutti quanti, perfino i cuori più freddi come quelli dell’olandese, un pilota che non ha mai nascosto la sua grandissima grinta e quella voglia di poter vincere in ogni circostanza.

Ha fatto sicuramente effetto vederlo con addosso un cappello di Natale, anche se di colore blu, ma la cosa più sorprendente è stato il regalo che dopo poco gli è giunto e che ha dovuto scartare di fronte alle telecamere.

Il pacco non lasciava assolutamente dubbi, infatti fin da subito Verstappen aveva capito che si trattava di un videogioco data la sua struttura, ma secondo lui con tutta probabilità sarebbe stato il gioco di calcio di FIFA 23.

Al momento dell’apertura del pacco invece si è reso conto che ancora una volta era la Formula 1 a essere al centro dei suoi pensieri e di coloro che vogliono fargli un regalo, dato che ha ricevuto in dono il gioco ufficiale della Federazione, ma c’era un dettaglio particolare.

La copertina infatti non era assolutamente quella canonica, anzi è stata completamente modificata proprio per fare una sorpresa all’olandese, infatti i tre piloti presenti sulla facciata erano… Charles Leclerc, Charles Leclerc e Charles Leclerc.

Leclerc si moltiplica nella copertina di F1 22: il regalo fa sorridere Verstappen

È stato davvero bello vedere come Verstappen abbia sorriso a questo regalo, considerando come nella vera copertina originale non ci fosse solo il pilota monegasco, ma anche i britannici Lando Norris e George Russell.

A completare il tutto non poteva chiaramente mancare anche la classica lettera di Natale, con Leclerc che però fatto davvero le cose in grande, sfruttando addirittura la carta ufficiale della Ferrari.

Lo stesso Verstappen si è detto molto sorpreso di questa decisione, tanto è vero che di fronte alle telecamere ha anche affermato che questa scelta “suonava davvero ufficiale“.

Leclerc dimostra ancora una volta di essere una persona in grado di farsi amare e ben volere davvero da tutte le persone all’interno della paddock della Formula 1, tanto è vero che ha scherzato ancora una volta con l’olandese e nella dedica infatti c’era scritto:” Al mio più grande il tifoso”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1)

Sappiamo come il rapporto tra Verstappen e Leclerc sia sempre stato molto sereno, con i due che sono entrambi del 1997 e gareggiano l’uno contro l’altro praticamente da tutta una vita, con gli scherzi e i buoni rapporti che non sono mai mancati.

Ora dobbiamo solamente aspettare come risponderà Verstappen ai particolari auguri di Natale da parte di Charles, perché sarebbe davvero molto maleducato non ricambiare, ma sappiamo benissimo qual è il principale regalo che vorrebbe il monegasco, ovvero entrare per la prima volta in carriera all’interno dell’albo d’oro della Formula 1.