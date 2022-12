Cosa fa oggi Kimi Raikkonen? Ecco il presente dell’ex Ferrari

Kimi Raikkonen è stato uno dei più grandi piloti della sua generazione in F1, per questo motivo il suo ritiro è stato molto triste.

Ci sono stati davvero pochi piloti nella storia ad aver avuto la straordinaria abilità di Kimi Raikkonen nel poter dimostrare il loro immenso talento, per questo motivo il finlandese continua ancora oggi a essere uno dei più amati nonostante abbia deciso un anno fa di terminare così la sua carriera di pilota.

Il mondo della Formula 1 è sempre stato ricco di grandi campioni e di leggende che hanno avuto l’opportunità di mostrare a tutti il proprio sensazionale talento, con alcuni che sono diventati immortali.

Uno che ha messo in evidenza sempre di più le sue caratteristiche sensazionali è indubbiamente Kimi Raikkonen, con il finlandese che dunque ha avuto la possibilità di migliorare sempre di più l’immagine di sé stesso in questi anni.

Ancora oggi risulta essere l’ultimo pilota nella storia della Ferrari a essere stato in grado di vincere un titolo Mondiale, un traguardo che gli permette così di essere un mito assoluto nella leggenda del Cavallino.

Anche negli anni della sua seconda esperienza a Maranello, dove risultava essere solamente il secondo pilota prima di Fernando Alonso e poi di Sebastian Vettel, fu sempre comunque molto amato, motivo per cui il suo addio dalle corse è stato molto triste.

In pochi avrebbero voluto che ciò accadesse, ma alla fine Kimi è uno che si è sempre dato molto da fare e il suo obbiettivo è sempre stato quello di poter entrare nel mito e nella leggenda delle corse.

Per questo motivo ha deciso che non poteva di certo rimanere con le mani in mano e dunque, non appena ha terminato la sua carriera in Formula 1, eccolo lì pronto a ritornare immediatamente in pista.

In questo 2022 infatti Raikkonen ha deciso di prendere parte alla realtà dei Nascar, con la sua gara a Watkins Glen che gli ha dato l’opportunità di ben figurare, nonostante abbia dovuto alzare bandiera bianca per un incidente.

Sappiamo come l’ex Alfa Romeo sia sempre stato molto critico con il mondo delle corse, e soprattutto con la Formula 1, ma il suo passaggio nella principale categoria statunitense gli ha fatto davvero molto bene.

Per lui c’è stata solamente una gara, ma ovviamente ha lasciato intendere come non sarà l’ultima, perché una passione così viscerale come quella legata al mondo delle corse non può di certo essere messa del dimenticatoio.

Raikkonen dai Nascar alla motocross: sempre in pista

Poter tenere fermo e a basse velocità Kimi Raikkonen è davvero impossibile, perché il finlandese è uno di quelli che vorrebbe sempre poter dimostrare di essere il migliore in ogni pista e tracciato.

Ecco dunque come mi lo abbiamo potuto ammirare negli ultimi mesi anche a bordo della sua Husqvarna, una moto da cross che gli ha permesso così di togliersi delle grandi soddisfazioni anche sullo sterrato.

Il ragazzo ha cercato così in tutti i modi di poter affrontare a testa alta e petto in fuori la fine della sua carriera in F1, con i risultati che sono stati sicuramente molto positivi.

La sua voglia di perfezione però si riporta ovviamente anche a casa, perché il finlandese non ha di certo intenzione di rimanere seduto a ingozzarsi di cibo e vedere il suo fisico svanire sempre di più.

Nella sua abitazione infatti ha fatto costruire una di quella palestre che può essere considerata di ultima generazione, in particolar modo ha sempre voluto portare avanti il discorso legato alla crioterapia.

Infatti Raikkonen è uno di quelli che adoro immergersi nelle vasche con un acqua praticamente gelata, in modo tale da poter rilassare i muscoli e far sì che possa così recuperare le forze il prima possibile.

Insomma non si può certo dire che Kimi stia portando avanti la vita del pensionato ora che si è ritirato definitivamente dal mondo della Formula 1, con il pilota che ha evidenziato sempre e comunque di poter essere un vero e proprio fenomeno assoluto.

Per lui però era davvero arrivato il momento di cambiare vita e di concedere maggior tempo alla sua famiglia che lo ha sempre sostenuto in tutte le sue decisioni e nei momenti più difficili.

Per tutti i tifosi della Ferrari è sempre bello poter sapere che Raikkonen ha avuto modo di ritrovare ancora la felicità e la gioia di poter correre anche una volta terminata la sua avventura nel magico mondo della Formula 1.

Forse un giorno tornerà nel ruolo di Team Principal o di semplice dirigente, ma intanto vuole “disintossicarsi” dalla realtà delle quattro ruote, un mondo che gli ha dato moltissimo, e lui a quello delle corse, ma ora è giunto il tempo di rilassarsi e pensare a un futuro più leggero per il leggendario Iceman.