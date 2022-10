Raikkonen torna a correre nel 2023? Trattative già avviate

A poco meno di un anno dal suo ritiro dalla F1, Raikkonen sarebbe in procinto di tornare sulle monoposto dopo l’apparizione in NASCAR.

Aveva detto di voler dire addio al Circus per dedicare più tempo al figlio Robin, ormai lanciato nel mondo del karting, e alla figlia Rianna Milana. E basta spulciare nel suo profilo Istagram gestito dalla moglie Minttu, per comprendere che è stato di parola. Kimi Raikkonen si è trasformato in un papà onnipresente. Eppure, il richiamo del motorsport non ha tardato a farsi sentire imponente.

E difatti non ci ha messo né uno, né due ad accettare la proposta lanciata da Justin Marks, proprietario della Trackhouse Racing, per una partecipazione one-shot sul mitico Watkins Glen nel contesto della NASCAR Cup Series lo scorso agosto.

E’ vero, in quell’occasione non c’era nulla di impegnativo in ballo. Iceman era stato chiamato dal patron americano con l’obiettivo di fare pubblicità a livello internazionale alla nota categoria statunitense, attraverso un progetto da lui creato che si chiama Project91.

Ingaggiando il finnico, anche se solo per un’apparizione, sapeva di andare sul sicuro, avendo questi appena smesso di competere ad alto livello in una piattaforma mondiale come quella della F1. E vantando già un’esperienza sulle stock car a stelle e strisce, avendo preso parte ad una manche della Xfinity Series con la NEMCO Motorsports e della Truck Series con la Kyle Busch Motorsports nel 2011.

Raikkonen di nuovo in pista? Ecco dove sarà

Giusto per non allontanarsi troppo dal nuovo territorio che lo ha accolto dopo Abu Dhabi 2021, il fresco 43enne avrebbe ceduto alle lusinghe della IndyCar.

A quanto pare, sarebbe già in atto una trattativa su base part-time, per affiancare Jimmie Johnson, uno dei mostri sacri della NASCAR. Il californiano è un vero recordman della serie, avendo fatto suoi 83 successi e sette titoli, tutti sotto le insegne della Hendrick Motorsports.

Nel mese di settembre il corridore di El Cajon, aveva espresso il desiderio di rimettersi ancora una volta alla prova tra le ruote scoperte, precisando però, di non volerlo più fare per un’intera stagione e di preferire qualche data in meno. Ecco perché il pensiero è andato subito all’iridato 2007 della Ferrari. Un nome altisonante dell’automobilismo sia per abilità di guida, sia per notorietà.

La notizia è stata diffusa dal sito basiliano Uol Esporte, secondo cui sarebbe certo pure il nome del team prescelto, ovvero quello di Chip Ganassi. Il finlandese sarebbe della partita sui tracciati normali. Mentre il 47enne sugli ovali.

Attualmente Kimi, al di là del compito importante e degno di nota di genitore, si occupa di gestire la Kawasaki Racing, scuderia iscritta al Mondiale di Motocross e spesso lo si vede sotto il tendone assieme alla sua famiglia, ben contento di essersi convertito ad un ambiente più libero e con meno politica ed etichette rispetto a quello a cui era abituato.

Entra nel gruppo offerte di lavoro, bonus, invalidità, legge 104, pensioni e news Ricevi ogni giorno gratis news su offerte di lavoro ed economia



Telegram - Gruppo

Facebook - Gruppo

Al debutto nella top class nel 2001, resta uno dei più longevi in assoluto. In apparenza svogliato e menefreghista, è stato al contrario capace di coinvolgere come pochi nell’automobilismo moderno, fatto di robot tutti simili tra loro.