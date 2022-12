MotoGP, Bagnaia e il paragone con Valentino Rossi: lui fa una richiesta

Pecco Bagnaia ha festeggiato da poco il trionfo in MotoGP nella sua Chivasso, godendosi la gioia con i tifosi. L’iridato fa una richiesta.

Il sogno di Pecco Bagnaia si è realizzato in questo 2022, con il titolo mondiale della MotoGP che è maturato in quel di Valencia. Una gioia immensa quella provata dal rider torinese e dalla Ducati, che 15 anni dopo Casey Stoner è tornata sul tetto del mondo anche per quanto riguarda i piloti, dopo che già nel biennio precedente era stato vinto il costruttori.

La Desmosedici GP22 è stata un’arma letale, che ha dominato la scena a partire dall’estate, visto che l’inizio era stato piuttosto zoppicante. I primi passi, durante i test invernali, avevano fatto intuire che c’era molto lavoro da fare, ma pian piano si è risolto tutto, e lo stesso è valso per il pilota.

Le critiche a Bagnaia, infatti, non sono affatto mancate, ma per fortuna il talento piemontese ha fatto tesoro dei suoi errori ed è cresciuto in maniera importante. Dopo il Sachsenring, il distacco in classifica da Fabio Quartararo era di ben 91 punti, praticamente quattro gare di distanza.

Come si poteva uscire da una situazione del genere e riuscire a portare a casa il titolo della MotoGP? Mantenendo la calma e credendo nei propri mezzi, come lo stesso Pecco è riuscito a fare nel migliore dei modi. Ora verrà un qualcosa di ancor più complicato, ovvero il cercare di riconfermarsi al top della classifica.

Considerando la forza degli avversari, ciò non sarà affatto facile, a cominciare dalla presenza nello stesso box di un altro talento strepitoso come Enea Bastianini. Il “Bestia” ha fatto vedere di che pasta è fatto in questo 2022, piazzando ben quattro vittorie con il Gresini Racing e con una Ducati vecchia di un anno.

Sarà molto difficile per Gigi Dall’Igna ed il suo staff pensare di tenere a bada la rivalità tra i due “galletti”, che già in questa stagione se le sono date di santa ragione. Gli splendidi duelli visti a Le Mans, a Misano, ad Aragon ed a Sepang ci hanno fatto capire quanta voglia ci sia nei due italiani di stare davanti al rivale, e con le stesse possibilità nel medesimo team la bomba potrebbe esplodere.

Oltre al compagno di box, Bagnaia dovrà guardarsi anche da un certo Marc Marquez, che confidando in una Honda in ripresa potrà farsi valere. Il nativo di Cervera, nelle ultime gare del 2022, ha fatto capire quanto ne abbia ancora, piazzando una pole position a Motegi ed artigliando un secondo posto di talento puro a Phillip Island.

Atteso al riscatto anche Quartararo, che non è riuscito a difendere la corona iridata a causa di una Yamaha che è sparita dai radar nella seconda parte di stagione, ma anche per via di qualche errore evitabile come quelli commessi ad Assen o a Phillip Island. Nel frattempo, il campione del mondo si è goduto un’altra festa nella sua Chivasso, il comune in provincia di Torino che gli ha dato i natali. L’iridato ha anche fatto una richiesta.

MotoGP, Pecco Bagnaia parla alla sua gente a Chivasso

Nella giornata di domenica, Pecco Bagnaia è stato accolto a Chivasso per festeggiare la vittoria del titolo mondiale di MotoGP, con tanta gente festante che ha gioito per il proprio campione. Il talento della Ducati ha fatto un avvertimento parlando del suo comune natale, parlando di Tavullia, patria del suo grande amico ed idolo d’infanzia Valentino Rossi.

Ecco le sue parole: “Credo che Chivasso debba seguire il proprio stile e fare qualcosa secondo la sua tradizione, non deve imitare Tavullia. La nostra è una realtà diversa, ci possiamo e dobbiamo muoverci come sappiamo fare. Noi di Chivasso amiamo fare le cose a modo nostro, anche se per il futuro, magari, si potrà pensare ad un qualcosa come un gemellaggio, ma vedremo“.

Il campione del mondo della MotoGP ha poi commentato il cammino in campionato della sua Juventus, parlando delle residue speranze di rimonta sulle prime della classe per la conquista dello Scudetto: “A mio parere, sarà molto difficile. Per fare un qualcosa di simile c’è bisogno di tanta armonia all’interno della squadra, ed in questa stagione non c’è stata fino ad oggi“.

Parole molto interessanti quelle del campione del mondo, che ora potrà finalmente rilassarsi per qualche settimana e godersi in famiglia le vacanze di Natale. Bagnaia ha ancora qualche giorno di tempo prima di dover scegliere il numero con cui correrà nel 2023, che andrà ad esibire ai test di Sepang previsti per febbraio. I motori si stanno finalmente per riaccendere.