Honda, per la CBR250RR nel 2023 arriva una versione da paura

Arriverà ma solo in Giappone la nuova Honda CBR250RR. E la casa dell’ala dorata promette anche una sorpresa per i suoi fan.

Se dal punto di vista delle auto la Honda continua nei suoi successi, vedi in F1 con Red Bull, sulle due ruote il marchio giapponese ha vissuto forse una delle annate peggiori da quando è nel motomondiale ma anche in Superbike. I risultati da diverse stagioni stentano a decollare e l’allarme è ormai scattato. Soprattutto in MotoGP, dove Marc Marquez, risolti i problemi fisici, è tornato a disposizione e ha già messo in riga gli ingegneri nipponici. Infatti dopo un 2022 da incubo, anche il prototipo per il 2023 non sembra essere esattamente all’altezza della situazione. Tanto che il campione di Cervera ha chiesto espressamente un cambio di passo se si vuole tornare davvero a competere per i vertici della categoria.

Per quanto riguarda però le vendite, il marchio Honda continua ad andare alla grande e prepara anzi delle sorprese per i suoi appassionati per il 2023. E una riguarda un suo modello tra i più richiesti, la CBR250RR. Il marchio dall’ala d’oro continua a scommettere su questa piccola e allo stesso tempo potente moto, che purtroppo non ha ancora raggiunto l’Europa e che offre il massimo dal punto di vista delle prestazioni.

Honda, arriva un modello unico della CBR250RR

Questa speciale CBR è davvero una delle versioni più corsaiole che abbia mai prodotto. Rivale della Kawasaki ZX-25R a quattro cilindri, questa Honda che sarà prodotta il prossimo anno rimarrà fedele alla sua configurazione bicilindrica ma avrà ancora più potenza rispetto al passato.

La Honda ha dovuto introdurre numerose modifiche all’interno del motore per poterlo adeguare alla nuova normativa antinquinamento giapponese Reiwa, in pratica una sorta di Euro5, modificando il condotto di aspirazione, i pistoni, la camera di combustione, il rapporto di compressione, che ha portato non solo a emissioni ridotte ma anche a un aumento della potenza.

La nuova CBR250RR 2023 sarà equipaggiata con una forcella anteriore a steli rovesciati Showa SFF-BP, una pinza del freno anteriore Nissin con attacco convenzionale, illuminazione Full-LED, ma soprattutto un look più aggressivo e anche un sistema di controllo della trazione configurabile a tre livelli. Il suo prezzo in Giappone partirà da 6.000 euro ma sono già tanti gli appassionati che chiedono a gran voce che arrivi anche nel Vecchio Continente. Tra l’altro la HRC ha anche annunciato la futura disponibilità di una versione solo pista che non può essere omologata per l’uso su strade pubbliche. E sarà una moto che potrà essere utilizzata da qualsiasi appassionato che vorrà provarla in sessioni libere in circuito o da piloti amatoriali che vorranno partecipare a coppe promozionali.

La motocicletta sarà consegnata priva di tutte le luci e degli elementi necessari per la guida su strada e con una carenatura in fibra verniciata di colore nero, oltre a un nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile senza restrizioni o catalizzatore, che migliorano così l’erogazione della potenza. Questa versione della Honda CBR250RR avrà anche altri pezzi speciali come un cambio semiautomatico a cambio rapido, una centralina specifica per il nuovo impianto di scarico e un nuovo kit di cavi e connettori. Il suo motore da 42 CV rimarrà fedele alla sua configurazione di serie, ma con tutte le modifiche c’è da aspettarci un aumento in termini di potenza. Ma per questa moto bisognerà attendere almeno fino a marzo.