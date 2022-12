Citroen, novità importanti per la C5 Aircross: ecco di cosa si tratta (FOTO)

Arriva una seconda versione ibrida plug-in per il SUV Citroen. Powertrain da 180 CV, batteria da 12,4 kWh ed autonomia elettrica di 58 km.

Aumenta la proposta elettrificata di Citroen C5 Aircross, l’ammiraglia del marchio francese, un SUV moderno nelle forme ed intelligente nella sostanza, rilanciato sul mercato con una nuova veste in questo 2022 e naturalmente, anche in questo caso, all’insegna dell’elettrificazione.

Proprio in termini di elettrificazione, Citroen propone per la nuova C5 Aircross una nuova offerta ibrida plug-in più accessibile nell’utilizzo, con la combinazione tra l’immancabile motore benzina PureTech da 150 CV ed un’unità elettrica da 81 kW, per una potenza combinata di 180 CV.

Questa nuova versione, che va ad aggiungersi al modello sempre plug-in hybrid ma da 225 CV, viene equipaggiata oltre che con il cambio automatico e-EAT8 anche da una batteria di nuova generazione da 12,4 kWh, composta da 84 celle, e che permette alla vettura di raggiungere un’autonomia zero emissioni di 58 km complessivi.

La versione PHEV da 225 CV aumenta la propria autonomia elettrica

Restando in tema di autonomie, proprio la Citroen C5 Aircross con sistema plug-in hybrid da 225 CV e-EAT8 verrà prossimamente aggiornata con un implemento del 15% della sua percorrenza in modalità cento per cento elettrica. Merito anche in questo caso di una batteria rinnovata, da 14,2 kWh, composta da 96 celle, che porterà l’autonomia in modalità zero emissioni della vettura a 64 km complessivi.

Citroen C5 Aircross PHEV: Versatilità, sostenibilità e piacere di guida

Le due varianti ibride plug-in della Citroen C5 Aircross si caratterizzano innanzitutto per la loro grande versatilità di utilizzo, combinando alla perfezione la quotidianità del motore elettrico, privo di emissioni e con tempi di ricarica contenuti, alle qualità del propulsore benzina, senza dubbio più adatto per lunghe percorrenze.

Un mix perfetto tra piacere di guida e praticità, come gran parte delle Citroen di ultimissima generazione, e con consumi, oltre che livelli di emissioni, particolarmente contenuti. In termini di serenità di utilizzo, entrambe le versioni ibride plug-in di Citroen C5 Aircross accedono al programma Citroën Citizen Services, che tra le altre permette di utilizzare i servizi di ricarica, privati e pubblici, Free2Move eSolutions tanto per individuare le migliori soluzioni di ricarica quanto, e se richiesto, per installare unità private.

A questo si aggiungano il PHEV Plug-in Reminder, che indica come ottimizzare al massimo la batteria dell’auto, e il PHEV Connect, riservato alla clientela business e ai gestori di flotte per individuare come ridurre consumi ed emissioni.

La nuova versione di C5 Aircross Hybrid con motore plug-in hybrid da 180, e cambio e-EAT8, è già ordinabile e si inserisce nella proposta del SUV francese con un prezzo di listino a partire da 43.350 euro.

La più amata dalla Mamme

Inoltre, la Citroen C5 Aircross proprio nelle sue (ormai) due varianti Plug-In Hybrid è stata insignita in questi giorni del bollino di prodotto “Consigliato dalle Mamme – FattoreMamma”. Rappresentando una valida alleata per tutte quelle giovani famiglie, con figli, che cercano nel loro mezzo quotidiano innanzitutto confort e serenità di utilizzo.

A consegnare l’attestato è stato il portale specializzato nel mondo della maternità “FattoreMamma.com”, il quale ha proposto ad oltre 300mila mamme della sua community un test proprio al volante della C5 Aircross PHEV. Tra queste hanno aderito oltre 5500 candidate, con almeno un bambino compreso tra gli zero e i tre anni di vita ed almeno un fratello più grande, e tra loro oltre l’80% ha dichiarato che valuterebbe e consiglierebbe l’acquisto del SUV ibrido di casa Citroen.