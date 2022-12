Quanti figli ha Mika Hakkinen? Ecco gli eredi dell’ex campione di F1

Mika Hakkinen è stato uno dei più grandi piloti della storia, con i suoi successi con la McLaren alla fine degli anni 90 che sono epici.

Alcuni piloti hanno avuto la forza di poter diventare davvero leggendari nella propria generazione, con Mika Hakkinen che ha rappresentato indubbiamente un grande punto di riferimento per tutti gli appassionati delle quattro ruote, con i suoi duelli con Michael Schumacher che sono entrati nella leggenda.

Tutti quanti gli appassionati di Formula 1 si ricordano perfettamente alla fine degli anni novanta, un periodo davvero d’oro per questa disciplina che ha regalato dei momenti davvero magici.

Le sfide al vertice tra la Ferrari di Michael Schumacher e la McLaren di Mika Hakkinen sono diventate davvero il non plus ultra assoluto di tutti gli appassionati, perché certe gare sono ancora oggi nel mito.

La Formula 1 infatti ha potuto regalare da sempre una serie incredibile di gare che hanno potuto essere considerate leggendarie, per questo motivo è davvero splendido notare come certi piloti continuano ancora oggi a essere immortali.

La storia di Hakkinen in Formula 1 è stata molto complicata nei primi anni, in quanto il suo inserimento alla McLaren fu molto difficoltoso, con il finlandese che inizialmente affiancò Ayrton Senna, per poi prendere definitivamente il posto.

Il problema, oltre al fatto di dover subentrare a una leggenda assoluta come il brasiliano, era dettato dal fatto che la McLaren non era più la vettura dominante come un tempo, per questo motivo le critiche furono continue.

Tutto però cambiò la fine del decennio, con la casa di Woking e finalmente riuscì a rialzarsi dalle sue ceneri dimostrando di poter essere ancora una volta una scuderia in grado di poterlo lottare per il titolo massimo.

Tra il 1998 e il 1999 Hakkinen è riuscito a costruire la sua straordinaria leggenda, ottenendo due titoli mondiali che ancora oggi vengono considerati assolutamente come tra i più grandi di sempre nella storia della Formula 1.

Ovviamente però il suo lavoro uno gli ha impedito di potersi creare una splendida famiglia, anzi in realtà per quanto riguarda la macchina si dovrebbe dire più correttamente che se ne è create due.

La prima moglie infatti del finlandese divenne la sua compagna di vita nel 1998 e si trattava di Erja Honkanen, anch’ella finlandese e che le ha dato l’opportunità di poter avere due figli.

Il primo figlio di Hakkinen fu Hugo Ronan, nato l’11 dicembre del 2000, mentre la secondogenita arrivò con cinque anni di distanza, ovvero il 12 maggio 2005 di nome Aina Julia.

Purtroppo però il matrimonio fu destinato a finire dopo solamente dieci anni, infatti nel 2008 Hakkinen decise di separarsi dalla moglie per poter intraprendere un’altra relazione, ovvero quello con la sua attuale compagna Marketa Kromotova.

Due mogli e cinque figli: ecco i successori di Hakkinen

In questo momento davvero molto difficile poter capire cosa faranno nel corso della propria vita i figli di Mika Hakkinen, anche se l’unico che sembra già ben indirizzato è Hugo Ronan.

Lui infatti ha saputo già ripercorrere in diverse circostanze le orme del padre, tanto è vero che continua a guidare con i kart con il suo grande obiettivo che è quello di poter diventare a tutti gli effetti un pilota professionista.

Ovviamente sono invece molto più piccoli i figli che ha con la seconda moglie, ovvero Marketa Remesova, con la primogenita che nacque nel 2010 con il suo nome che è Ella.

Dopo quattro anni però arrivò anche un sorellina per Ella, con il nome che gli viene dato che era Lynn Maria, nata nel 2014, ma non fu l’unica quel giorno.

Fu davvero un giorno meraviglioso per Mika Hakkinen, perché il 6 febbraio del 2014 nacque anche un altro bambino, infatti venne la luce il figlio maschio Daniel Pauli.

Dunque in totale le due volte campione del mondo con la McLaren andava alla fine degli anni novanta ha potuto dare la luce addirittura ben cinque figli.

A tutti gli effetti in questo momento sta facendo il padre premuroso che deve saper fare crescere sempre di più la sua nuova prole, mentre per gli altri due ormai la loro vita è già ben delineata.

Hugo Ronan ha 22 anni e deve decidere in questo momento se poter diventare a tutti gli effetti un vero e proprio pilota automobilistico, mentre Aina Julia sembra sempre di più intenzionata a entrare nel mondo dello spettacolo.

Ovviamente il futuro per gli ultimi tre bambini nati dalla seconda relazione sono ancora dei bambini, con la più grande che è sulla metà 12 anni, mentre per i due gemellini più piccoli solamente otto, dunque tutto è ancora in divenire.

La famiglia è sempre stata davvero molto importante per Hakkinen, basti pensare che nel momento in cui nacque il figlio Hugo Ronan decise di abbandonare il mondo della Formula 1 perché la considerava troppo pericolosa, dopo essere comunque riuscito a vincere due Mondiali.