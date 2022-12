La nuova Panda arriva dalla Cina: ecco come sarà (FOTO)

La vettura tipica della classe media italiana, ovvero la Panda, si prepara a sbarcare in Cina con un nuovo look e un nome rinnovato.

E’ lei o non è lei? No, non è lei. Quella che ha fatto il suo debutto in Cina non è la vera Panda che siamo abituati a vedere sulle nostre strade, ma un veicolo creato ad hoc per il mercato orientale grazie al Gruppo Geely. L’azienda asiatica ha acquisito i diritti pure di Polestar e di Volvo.

La Panda Mini EV, questo il suo nome dopo una prima fase sperimentale come M2, sarà disponibile soltanto all’interno dei confini della Repubblica Popolare, nel pieno rispetto della strategia che la contraddistingue da tempo. Esportare il proprio e ridisegnare in modo personale prodotti stranieri, così da non aiutare le economie estere.

Arriva la Panda cinese: ecco le sue caratteristiche

Analizzando nel dettaglio la sua estetica, in termini di dimensioni la vettura ricorda in parte la Smart seppur di poco più grande. Le misure sono infatti 3065 millimetri di lunghezza, 1600 di altezza e 1522 di larghezza. A differenza di quello che si potrebbe immaginare, gli interni sono piuttosto spaziosi. Quattro sono i posti a disposizione per due porte. L’ingombro è ridotto all’osso.

Le forme, sono particolari, con un profilo squadrato che rende la macchina ancora meno ingombrante, e dunque l’ideale per muoversi nelle immense e trafficate città cinesi. Lo stile complessivo è comunque moderno.