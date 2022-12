F1, Marquez fa sognare la Ferrari: sentite la sua previsione su Sainz

I tifosi della Ferrari sono rimasti a bocca aperta per la previsione fatta da Marc Marquez sull’alfiere della Rossa. La replica di Sainz è tutta da gustare.

Carlos Sainz e Marc Marquez sono buoni amici e sono soliti incontrarsi a Madrid. Da quando il centauro di Cervera ha lasciato la Catalogna per la Capitale iberica i due hanno stretto il loro rapporto. Per entrambi il 2023 potrebbe essere l’anno della verità. Il centauro della Honda, dopo numerosi infortuni, è tornato finalmente a lottare per le posizioni alte della classifica alla fine della stagione.

La quarta operazione all’omero destro, effettuata negli Stati Uniti, potrebbe essere stata quella decisiva. Al contrario Carlos Sainz ha vissuto un anno ricco di alti e bassi. Dopo un inizio poco convincente, a seguito di sviluppi mirati, ha trovato un discreto feeling con la F1-75. L’auto ad effetto suolo ha rappresentato per il figlio d’arte del Matador una autentica novità. Ha dovuto adattare il suo stile di guida, cambiando impostazione e tutto ciò ha richiesto del tempo. Il compagno di squadra, invece, si è subito trovato a meraviglia al volante della wing car modenese. Leclerc ha ottenuto tre successi, facendo registrare anche 9 pole position. Il monegasco ha chiuso al secondo posto della graduatoria, davanti al secondo pilota della Red Bull Racing, Sergio Perez.

Al contrario Sainz ha subito l’umiliazione di terminare al quinto posto, alle spalle persino del giovane George Russell su una delle peggiori Mercedes della storia del marchio teutonico. Carlos ha alternato buone prestazioni a passaggi a vuoto preoccupanti. Al di là dei problemi tecnici della vettura italiana, Sainz ha commesso una serie di errori gravi, specialmente nella prima parte di campionato. Nel 2023 dovrà riscattarsi, dimostrando alla Ferrari di aver raggiunto un livello pari agli altri top rider. Tra le buone notizie della passata stagione c’è quella del primo trionfo e della prima pole in carriera, sull’iconico tracciato di Silverstone.

I due grandi ambasciatori iberici del Motorsport, in un incontro per sponsorizzare la birra Estrella Galicia, hanno dimostrato la loro armonia. I due amici, davanti alle telecamere, sono sembrati sicuri dei propri obiettivi. “Dal momento che siamo un vicino di casa lo vedo più di molti dei miei parenti”, ha commentato Carlos Sainz con una risata. Marquez, senza tanti giri di parole, ha annunciato che vorrà lottare per la corona iridata il prossimo anno. Sainz, come riportato sulla edizione spagnola di Motociclismo, ha annunciato che vorrà alzare il suo livello nel 2023.

Entrambi i piloti hanno vissuto una carriera di alto profilo nel Motorsport. Carlos, naturalmente, non si è ancora tolto soddisfazioni mondiali, come ha fatto in otto occasioni Marquez nel Motomondiale, ma condividono la medesima ambizione. Carlos ha iniziato con la Toro Rosso in F1, per poi dimostrare il suo valore in Renault, McLaren e Ferrari. Nella Scuderia, nel suo primo anno, ha stupito per costanza e solidità al volante della SF21. Nel 2022 non è riuscito a tenere il passo di Leclerc. Marc e Carlos sono legati da anni al mondo della birra zero alcol, attraverso lo sponsor Estrella Galicia.

L’amicizia tra Sainz e Marquez

Nella conferenza stampa congiunta Carlos Sainz ha paragonato Marquez ad un mito delle quattro ruote. Secondo il madrileno il centauro con il numero #93 avrebbe lo stesso spirito del brasiliano. Il DNA del campione di Cervera è sempre quello di correre dei rischi per ottenere sempre il massimo. In carriera ha sempre lanciato il cuore oltre l’ostacolo. Lo stile di guida del catalano è stato unico nel suo genere nella classe regina. Marc ha augurato a Sainz di vincere diversi titoli mondiali nella classe regina del Motorsport.

Sainz ha dichiarato: “Bisogna vincere le gare, ma anche essere costanti. So come si fa a vincere. Ho imparato la lezione e cercherò di farlo più spesso nella prossima stagione, ma soprattutto di essere regolare. Quando hai una buona macchina, il peggiore risultato che puoi ottenere è il quinto e sesto posto, in una brutta gara ma poi ti rendi conto che con i 6 o 7 di tiri che ho avuto io, molti punti sono andati persi, così come il Mondiale. E’ vero che la Red Bull e Verstappen sono stati superiori in tutta la stagione, ma credo che imparando un po’ di lezioni, e tornando a essere il Carlos costante del 2021, si possa sognare”.

In merito all’inserimento di Vasseur, al posto di Binotto, Sainz ha aggiunto: “È un cambiamento che speriamo sia positivo. Ogni volta che qualcuno di nuovo entra nel team, c’è sempre una motivazione in più per fare bene. La squadra cercherà di fare un altro passo in avanti e redo che si debba dare tempo a Fred perché ci sono più di 1300 persone nella Scuderia Ferrari, per vedere come funziona la squadra, imparare a capire quali cambiamenti deve apportare e questo non accade da un giorno all’altro”.