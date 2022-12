Quartararo infortunato: tornerà per l’inizio della MotoGP? (FOTO)

Quartararo non chiude l’anno nella maniera migliore possibile e la Yamaha stavolta non c’entra: il pilota MotoGP ha fatto un annuncio sui social.

Avrebbe voluto conquistare il suo secondo titolo MotoGP consecutivo, ma Fabio Quartararo ha dovuto incassare la sconfitta per mano di Francesco Bagnaia. L’anno prossimo tornerà alla carica per battere il pilota Ducati e gli altri avversari. Ci sarà una bella battaglia.

Molto dipenderà da lui e moltissimo dalla Yamaha. Ha già dimostrato di poter lottare per vincere con una moto non top, però la concorrenza è sempre più forte e ha bisogno di una M1 maggiormente competitiva. La casa di Iwata sta lavorando intensamente per accontentarlo, anche se l’ultimo test a Valencia è stato deludente senza un vero motivo.

I miglioramenti che si erano visti nel test a Misano Adriatico sono svaniti, in particolare per quanto riguarda il motore. Dopo aver girato in Italia, rider francese si era detto molto felice del nuovo propulsore e guardava con fiducia al 2023. Poi in Spagna qualcosa non ha non ha funzionato ed è fondamentale che tutto fili liscio quando ripartirà la nuova stagione.

MotoGP, Fabio Quartararo si è infortunato: l’annuncio del pilota

Nonostante sia finita la stagione MotoGP 2022, Quartararo ha continuato ad allenarsi e come tanti colleghi utilizza la moto da cross per tenersi in forma. Proprio durante un allenamento ha rimediato un infortunio. Nulla di grave, ma non il modo ideale per concludere quest’anno.

Il pilota ha pubblicato sui social network una foto che lo vede con la mano sinistra fasciata e la seguente spiegazione: “Ieri ho avuto una caduta durante il mio allenamento di motocross e ho subito una piccola frattura alla mano sinistra. Nessun intervento chirurgico necessario, è tempo di recuperare”

Yesterday I had a crash during my motocross training and I suffer a little fracture on my left hand.

No surgery needed, time to recover pic.twitter.com/43s3EX6IHn — Fabio Quartararo (@FabioQ20) December 12, 2022

Fortunatamente non dovrà operarsi, però Fabio avrebbe evitato volentieri questo intoppo. Probabilmente passerà il Natale con la mano fasciata. Comunque non ci sono dubbi sul suo pieno recupero in vista del primo test MotoGP del 2023 che andrà in scena a Sepang (Malesia) dal 10 al 12 febbraio.

L’infortunio del pilota Yamaha arriva pochi giorni dopo quello di Andrea Dovizioso, che a sua volta si è fatto male in motocross. L’ex rider MotoGP si è fratturato il polso destro e sui social network aveva pubblicato le foto dell’arto infortunato.