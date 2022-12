Quartararo prende in giro il collega sui social: come l’avrà presa?

Fabio Quartararo ha sempre avuto un rapporto conflittuale con i social, ma nell’ultimo periodo ha lanciato una stoccata a un suo collega.

Nel finale dello scorso Mondiale di MotoGP aveva davvero fatto molto scalpore l’addio dai social network da parte del campione in carica Fabio Quartararo, con il francese che aveva preso questa decisione per potersi concentrare solo sul finale di stagione, ma ora sembra aver ritrovato quella vena polemica del passato.

Sicuramente Fabio Quartararo è uno dei piloti più conosciuti e in voga della sua generazione, con il francese che ha avuto modo nel 2021 di coronare il suo grande sogno di vincere il primo Mondiale in MotoGP.

Non era considerato come uno dei grandi favoriti, ma alla fine ha saputo sbaragliare la concorrenza pur non avendo probabilmente la moto migliore con la Yamaha che sembra dimenticare i suoi problemi e limiti quando è in mano al transalpino.

Adesso però è tempo di rilassarsi vista la stancante e durissima stagione di MotoGP, con la sua lotta con Pecco Bagnaia che ha tenuto incollati ai teleschermi milioni di spettatori e di appassionati in tutto il mondo.

Ora c’è un alto Mondiale da seguire, non più in pista ma sul rettangolo verde, non più per sostenere un pilota o una Scuderia ma bensì per sventolare la propria bandiera nazionale e gridare al mondo intero il proprio orgoglio patriottico.

Ecco dunque come mai anche nelle varie pagine che trattano di solito solamente di motori ci possano essere dei riferimento alla più importante competizione calcistica che si sta attualmente svolgendo in Qatar e ovviamente i piloti stanno sostenendo le proprie squadre.

Abbiamo visto come di recente Carlos Sainz e Marc Marquez si siano trovati per poter sostenere la loro Spagna, con le Furie Rosse che purtroppo per loro sono state eliminate agli ottavi di finale dal Marocco, ma ai quarti di finale c’era una grandissima partita: Francia contro Inghilterra.

L’interesse è sempre planetario quando si affrontano due nazionali così imponenti e leggendarie da un punto di vista storico e per questo motivo anche i piloti non sono di certo rimasti indifferenti, con Cal Crutchlow che non ha di certo preso bene il risultato finale.

Subito al di sotto del post riguardante la partita tra Galletti e Tre Leoni, il pilota ha deciso di rispondere con una emoticon che rappresentava il dito medio, non credo ci sia bisogno di spiegarne il suo significato, una scelta che ha decisamente fatto capire il suo astio nei confronti della sconfitta dei britannici.

A peggiorare ancora di più la situazione ci ha pensato Fabio Quartararo, con il francese che invece è ben felice di aver festeggiato ancora una volta una grande prestazione della propria nazionale e ha risposto al collega:” Is Not coming home”.

La motivazione della frase è molto semplice, infatti si rifà al coro inglese “It’s coming home“, un motivetto che ha sempre portato malissimo ai Tre Leoni, ma a quanto pare non sembra esserci l’intenzione di cambiarlo.

Quartararo festeggia la sua Francia: Crutchlow stizzito

Si tratta chiaramente di una burla e di un semplice gioco tra due compagni di squadra che si conoscono bene e che si rispettano, anche perché con tutta probabilità non avrebbe mai risposto così a un collega il francese.

Quest’ultimo infatti è sempre stato conosciuto per la sua grande sportività e per essere uno di quei piloti che si è fatto ben volere da tutti gli altri piloti della MotoGP.

Ovviamente lo sfottò è parte integrante della vita e del mondo del calcio, per questo motivo non abbiamo davvero dubbi riguardo al fatto che anche il britannico si sia fatto una sana risata di fronte a questa risposta.

Il coro “It’s coming home” continua ancora una volta a portare male all’Inghilterra e forse la motivazione è dettata dal fatto che il calcio è nato in Italia, a Firenze, e quindi il “Dio del football” si innervosisce di fronte a certe affermazioni errate.

Una cosa è certa, come dal 1966 a oggi, anche in questo Mondiale, l’Inghilterra diventa campione nella prossima edizione.