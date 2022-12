Valentino Rossi presenta “il miglior pilota del mondo”: siparietto da ridere

Grandi risate per Valentino Rossi ed un ospite speciale al Ranch di Tavullia. Ecco cosa è successo al “Dottore” con il suo amico.

La prima stagione da ex pilota di MotoGP è andata in archivio per Valentino Rossi, il quale è comunque stato vicino al suo team e presente ad alcuni appuntamenti. L’ultima visita del pilota di Tavullia è arrivata proprio nel gran finale di Valencia, nel quale è stato vicino al suo grande amico, Pecco Bagnaia, supportandolo verso la conquista del suo primo titolo iridato.

Il nove volte campione del mondo del Motomondiale è stato una presenza fondamentale nella carriera del rider torinese, che non ha mai smesso di ringraziarlo sia prima che dopo essere diventato il nuovo campione. Il “Dottore”, nonostante l’addio alle due ruote, ha una carriera molto attiva in pista, considerando la sua esperienza nel Fanatec GT World Challenge.

Valentino Rossi ha corso tutta la stagione, sia nella serie Endurance che in quella Sprint, a bordo dell’Audi R8 LMS del team WRT, mettendo in mostra una crescita importante nel corso di questa stagione. L’inizio non era stato di certo dei migliori, visto l’errore abbastanza grave che aveva commesso in quel di Imola.

L’alfiere della casa di Ingolstadt aveva sbagliato l’ingresso ai box, confondendo il suo box e facendo perdere diverse posizioni al suo equipaggio. Alla 24 ore di Spa-Francorchamps è però stato promosso a pieni voti, chiudendo 17esimo e senza commettere errori, al contrario del suo compagno di squadra Nico Muller, che ha avuto un contatto con un’altra auto danneggiando l’anteriore della sua Audi.

Il “Dottore” ha preso man mano confidenza con questa vettura, ottenendo anche qualche quinto posto, e lottando per il podio sia a Misano che ad Hockenheim. Nel 2023 cambierà tutto, dal momento che il team WRT, con cui lui è sotto contratto, passerà alla BMW M4 GT3 dopo la fine della partnership con l’Audi, iniziata oltre un decennio fa.

Ciò significa che il nove volte iridato del Motomondiale dovrà abituarsi ad una nuova vettura, con la quale ha già avuto modo di girare nei test collettivi di Barcellona, successivi all’ultima tappa stagionale. Il legame tra la squadra belga e la BMW può essere comunque un’ottima notizia per il #46 giallo più famoso del mondo, dal momento che il WRT si occuperà anche della gestione della LMDh, la M Hybrid V8 che debutterà nel FIA WEC nel 2024 dopo un anno di rodaggio in IMSA.

Il “Dottore” sogna di partecipare alla 24 ore di Le Mans, e legandosi alla BMW potrebbe avere la sua occasione nei prossimi anni. Per il 2023 è prevista la sua partecipazione al Fanatec GT World Challenge, ma in chiave futura non è da escludere l’esordio alla maratona francese, quella ambita da tutti i piloti.

Il mondo dell’endurance può essere una grande occasione per il pesarese, che nelle auto sta trovando la propria dimensione. Arrivare al livello dei migliori sarà molto difficile, ma nel suo caso è sufficiente guidare al meglio delle proprie possibilità evitando errori e rischi inutili, puntando ad accumulare un buon bagaglio di esperienza.

Valentino Rossi, che risate con Paolo Cevoli al Ranch

Nonostante il ritiro dalla MotoGP, Valentino Rossi è sempre un personaggio molto discusso e che attira le attenzioni dei tifosi e della stampa. Negli ultimi giorni si sta parlando molto di lui e del rapporto con la Ducati, visto che il suo team potrebbe decidere di passare alla Yamaha nel 2024 ed abbandonare la casa di Borgo Panigale.

Per il momento però, il “Dottore” non pare interessato alle polemiche e si sta godendo un finale dell’anno molto divertente al Ranch di Tavullia, dove poche settimane fa è andata in scena la 100 km dei Campioni. Il nove volte campione del mondo del Motomondiale è stato protagonista proprio in quei giorni assieme al comico Paolo Cevoli, con cui c’è da sempre un bel rapporto, regalando uno spettacolo unico ai fan.

Il romagnolo, nelle vesti del Lepro di Viserbella, ovvero colui che si “spaccia” per l’inventore della piega, ha regalato delle grandi risate a tutto il pubblico. Nel video postato in basso, potrete divertirvi anche voi ascoltando le parole di Cevoli e lo sketch che lo vede protagonista proprio con Valentino Rossi, e siamo sicuri che non ve ne pentirete.

Alla 100 km dei Campioni c’è sempre un clima molto informale, così come piace proprio al pilota di Tavullia, il quale è rimasto sempre tale e quale a quello che era da giovane nonostante la fama ed i successi accumulati nella sua carriera. Ora vi lasciamo a queste splendide immagini tutte da ridere.