F1, Leclerc fa una promessa da brividi: tifosi della Ferrari estasiati

Il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ha le idee chiare in vista del 2023. Il monegasco ha presenziato al Galà FIA di Bologna.

Mai banale Charles Leclerc, nemmeno nelle dichiarazioni post campionato. Il monegasco ha chiuso al secondo posto, ma ha continuato a lottare con il coltello tra i denti per tutto l’arco della stagione, nonostante il vantaggio di punti e tecnico del rivale olandese. E’ stata una annata dai due volti per la Ferrari, dopo un inizio molto promettente. ll #16 era stato in grado di festeggiare il suo primo hat-trick in Bahrain, risalendo sul primo gradino del podio a distanza di due anni e mezzo dall’ultima volta.

Nel 2019, infatti, il monegasco era riuscito a togliersi la soddisfazione di vincere i primi due GP di Formula 1, conquistando il prestigioso Gran Premio di Belgio e vincendo la settimana successiva a Monza. Dopo i trionfi, il principe di Monaco ha dovuto pazientare a lungo prima di poter toccare con mano il primo premio di un Gran Premio. Dopo due stagioni avare di soddisfazioni, il 2022 era sbocciato con una doppietta e con due Red Bull Racing out. Il secondo Gran Premio, in Arabia Saudita, su di un layout totalmente differente, aveva lasciato sereni i tifosi della Ferrari, nonostante la prima vittoria stagionale del toro di Hasselt. Nella terza gara dell’anno in Australia Charles Leclerc ha dettato un ritmo impressionante, ottenendo il secondo trionfo dell’anno.

Ancora una volta dei problemi tecnici avevano lasciato a piedi Max Verstappen, ma in molti ritennero eccessive le sue dichiarazioni al termine della gara. Il campione del mondo della Red Bull Racing, infatti, confessò che non avrebbe avuto senso guardare la classifica perché il vantaggio di Leclerc risultava così ampio che avrebbe impiegato tantissimo tempo per riuscire a ricucirlo. Da lì in avanti la stagione si è complicata, tremendamente, per il giovane pilota della Ferrari che, a livello personale, ha compiuto pochissimi errori. Ad Imola nel tentativo di evitare una doppietta Red Bull Racing, Charles ha esagerato finendo in testacoda e chiudendo al sesto posto. In quel caso avrebbe anche potuto accontentarsi della terza posizione, ma il peggio è arrivato nelle successive tappe del campionato.

I problemi tecnici, avuti In Spagna e in Azerbaijan, hanno dato una clamorosa opportunità al rivale alla corona di scappare via in classifica piloti. In Francia Charles ha commesso forse l’errore più grave della sua stagione, finendo a muro quando era leader del GP. Negli altri casi si è trattato perlopiù di errori di strategie della squadra, anche a causa di una gestione dei piloti improntata su una libertà che ha generato più di qualche confusione all’interno del box. Leclerc, alla fine del campionato, si è dovuto difendere dagli attacchi del secondo pilota della Red Bull Racing, Sergio Perez. Quest’ultimo è arrivato a soli tre punti dal ferrarista, perdendo la chance di precederlo nell’ultima tappa di Abu Dhabi.

La promessa di Charles Leclerc

Leclerc, in ogni caso, non aveva mai concluso una stagione al secondo posto della classifica. Il 2022 non ha riservato quel testa a testa con Verstappen che in molti si aspettavano, ma è stato comunque un anno di crescita. Il monegasco ha messo a segno, tra l’altro, ben 9 pole position ed è salito sul podio in 11 occasioni. Considerato il feeling con la F1-75, Charles avrebbe potuto prolungare la battaglia ben oltre Suzuka, se avesse avuto intorno un team in grado di lottare per il primo premio. Il ferrarista si è confermato in Austria, mentre Sainz ha vinto in Inghilterra. Quella domenica, però, Binotto è stato il vero sconfitto. L’ingegnere di Losanna ha pagato a caro prezzo i suoi atteggiamenti e le sue idee gestionali. Rosberg, dubbi sulla Ferrari: i tifosi cominciano a tremare.

Ferrari, manca solo l’ufficialità: ecco chi sostituirà Mattia Binotto. In occasione della celebrazione, al Galà FIA di Bologna, in una intervista rilasciata Motorsport.com Leclerc ha dichiarato: “Se sono soddisfatto di essermi piazzato tra le due Red Bull? Non molto, a dire il vero. Ripensando alla stagione, penso che ci siano stati molti aspetti positivi, soprattutto considerando che arrivavamo da due anni molto difficili per la squadra. Non era così scontato che saremmo stati in grado di fare un passo avanti di questa portata e di ritrovarmi secondo nel campionato piloti così come secondi nel Costruttori”.

Dopo il secondo posto nel 2022, il prossimo step dovrebbe essere lottare per la corona iridata. Il #16 ha confessato: “Questo è l’obiettivo, e stiamo tutti lavorando in quella direzione. Ovviamente le ultime settimane sono state un po’ difficili, al momento siamo in un periodo di transizione. Ma ho la piena fiducia in Benedetto e John, prenderanno la decisione giusta, e sono sicuro che nel 2023 ci sarà un altro passo avanti con la speranza di avvicinarsi all’obiettivo che tutti vogliamo nella squadra, ovvero essere campioni del mondo”.