Massa segna un gol pazzesco: ma è davvero lui? (VIDEO)

Felipe Massa è stato per tanti anni il pilota della Ferrari e il brasiliano ha vissuto davvero un momento magico anche sul campo da calcio.

Sono ormai tanti anni che Felipe Massa si è definitivamente ritirato dal mondo della Formula 1, ma nonostante questo le corse continuano assolutamente a essere parte integrante della sua vita anche se di recente ha deciso di prendere parte a una bellissima iniziativa benefica.

Da qualche anno a questa parte Felipe Massa è ormai parte integrante del mondo del Stock Car Brasil, una Federazione che sta dando l’occasione a diversi giovani piloti brasiliani di poter dimostrare il proprio valore a vecchie glorie di poter essere d’esempio e di ispirazione.

Tutti e due gli storici ex piloti della Ferrari corrono attualmente in questa categoria, con Rubens Barrichello che ha avuto anche l’occasione di potersi laureare campione nazionale nel 2014, mentre Massa non è mai andato oltre a qualche piazzamento.

Ovviamente è una Federazione che è molto poco conosciuta al di fuori della nazione sudamericana, ma nonostante questo ha dato l’opportunità in Brasile di poter dare vita a una serie di splendide iniziative benefiche.

Una di esse si è tramutata in una partita di calcetto tra piloti, perché va bene essere degli assi del volante, ma nella nazione Verdeoro sappiamo come il calcio sia molto più di una religione, ed ecco che c’è stato un ospite inatteso.

Nella squadra di Felipe Massa infatti c’era anche il figlioletto Felipinho, appena entrato nella fase adolescenziale dato che ha appena compiuto i 13 anni e che sembra davvero essere un talento con la palla tra i piedi.

Nel suo canale di Instagram ovviamente il vicecampione del mondo del 2008 ha deciso di immortalare moltissimi momenti di felicità di questa giornata, ma anche un gol da vero “brasiliano” da parte del figlio.

Infatti vediamo come l’azione si stesse svolgendo sulla corsia di sinistra e Felipe Massa si trovava sulla linea di fondo campo e ha preferito scaricare la palla verso il figlio.

Pur essendo in una zona dove chiunque avrebbe scelto il cross, Felipinho ha preferito calciare un favoloso destro sul secondo palo che ha lasciato di sasso il portiere per la rete che alla fine si è rivelata decisiva per la sua squadra.

Alla fine infatti la partita si è conclusa con il risultato di 3-2 proprio per il Team che era formalmente capitanato da Massa, ma sicuramente i gol della vittoria erano arrivati ben prima rispetto alla sfida benefica.

Grande gol di Felipinho Massa: splendida giornata in segno delle beneficenza

La partita che è stata disputata tra i piloti dello Stock Car Brasile aveva solamente il compito di poter raccogliere dei fondi in modo tale da poterli dare all’ente benefica Cajec, un’associazione che si occupa dei bambini poveri.

Si può definire a tutti gli effetti una casa d’appoggio che dà così l’opportunità di poter aiutare tutti quei poveri bambini che hanno avuto solamente la sfortuna di nascere in un’ambiente di certo non favorevole.

Siamo a Natale e tutti siamo più buoni, con tutti quanti che sono stati ben contenti di partecipare e oltre ai vari piloti hanno voluto prendere parte anche le aziende di Volt Sport, Oakberry e Hero, perché quando ci sono in ballo i bambini bisogna essere capaci di porgere la mano a chi è più in difficoltà.

In tribuna era presente anche Rubens Barrichello, con i suoi galloni da ben due volte vicecampione del mondo e trionfatore nel 2014 dello Stock Car Brasil che indubbiamente lo ha fatto diventare l’MVP di giornata.

Alla fine le luci della ribalta se le è prese il piccolo Felipinho Massa, con un gol pazzesco che gli ha così permesso di poter rendere ancora di più orgoglioso papà Felipe del suo piccolo ometto.