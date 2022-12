Bastianini, il paragone con Valentino Rossi: arriva un parallelismo pesante

Bastianini riceve super elogi dalla Francia: il pilota Ducati è ritenuto un grandissimo talento e può avere un luminoso futuro in MotoGP.

Una bella sorpresa del campionato MotoGP 2022 è stata senza dubbio Enea Bastianini. Dopo la vittoria in Qatar nella gara inaugurale della stagione, ne ha vinte altre tre e ha concluso con il terzo posto nella classifica generale. Un’annata da incorniciare.

I suoi risultati hanno spinto la Ducati a sceglierlo come nuovo compagno di squadra di Francesco Bagnaia nel team ufficiale. Lo hanno preferito a Jorge Martin, altro talento importante ma che non ha vissuto un 2022 troppo entusiasmante. Lo spagnolo, comunque sul podio quattro volte, è stato condizionato anche da dei problemi fisici e non si è espresso al massimo del suo potenziale.

Il Bestia non ha sempre brillato in quanto a costanza, però ha fatto vedere in più gran premi che è uno che può stare davanti. Il fatto di passare alla squadra factory dovrebbe dargli le motivazioni necessarie per fare un altro step di crescita. Tutti si aspettano una bella battaglia con Pecco e con gli altri top rider della MotoGP.

MotoGP, David Dumain elogia Enea Bastianini

David Dumain, giornalista francese di Franceracing.fr, ha speso delle belle parole nei confronti di Bastianini: “È un italiano che non fa parte della VR46, è un po’ ribelle. C’è un clan italiano nel paddock della MotoGP che è unito attorno alla VR46 Riders Academy, che tra l’altro fa un ottimo lavoro nel reclutare e promuovere piloti italiani. Enea è con Carlo Pernat, è un po’ diverso. È esploso perché ha un talento incredibile e devo ammettere che mi ha sorpreso“.

Dumain ha ricordato che il riminese non fa parte della VR46 Riders Academy, l’accademia per giovani piloti creata da Valentino Rossi e che ha avuto ottimi risultati nel corso degli anni. Lui ha scelto un altro percorso per la sua carriera e non si può dire che abbia sbagliato. Ha vinto il titolo mondiale Moto2 nel 2020 e sta facendo vedere di meritare la MotoGP.

Bastianini appare destinato a fare grandi cose nella classe regina. Il passaggio nel team ufficiale Ducati comporterà maggiori pressioni e aspettative, dovrà essere all’altezza. Sulla carta, ha tutto per confermarsi ad alti livelli e vincere la corona iridata. Toccherà a lui dare il massimo ed esprimere tutto il suo potenziale.

Enea paragonato a Valentino Rossi e Michael Schumacher

Dumain ha aggiunto anche le seguenti considerazioni sul Bestia: “È il tipo di pilota che ha assoluta fiducia nelle sue capacità. Un killer, come Valentino Rossi, Marc Marquez o Casey Stoner. Un rider spietato in pista e con una voglia di vincere che va oltre. Tracciando un parallelo con la Formula 1 possiamo parlare di Michael Schumacher, che all’inizio era antipatico e anche odiato. Sappiamo com’è andata a finire“.

Certamente il pilota romagnolo sarà tra i candidati per la conquista del titolo MotoGP 2023. Rispetto all’ultima stagione, dovrà migliorare le qualifiche ed essere più costante nel rendimento in gara. Sa benissimo su cosa lavorare e ci attendiamo miglioramenti netti in quelli che sono talvolta dei suoi punti deboli.