Bottas cambia lavoro? Risultato eccezionale per lui, è già da record

Da quando ha lasciato la Mercedes Bottas è rinato. A dimostrarlo un recente video sui social e la sua fama nel mondo della musica.

Tra il 2017 e il 2021 Valtteri Bottas ha senz’altro guadagnato molto e sportivamente parlando ha avuto un’occasione d’oro tra le mani. Quella di potersi aggiudicare dei GP di F1. Una chance colta solo parzialmente dato che il suo bottino si ferma a 10 e probabilmente lì rimarrà. Passato quest’anno all’Alfa Romeo, sulla carta impossibilitata ad ambire ad un granché, il finnico ha però ritrovato il sorriso e la tranquillità che da tempo gli mancava.

Non a caso rispetto al periodo di Stoccarda, in pista è apparso più scattante e motivato, tanto da chiudere il campionato al decimo posto con 49 punti.

Merito del suo recupero come pilota e come uomo, va dato anche alla presenza al suo fianco di Tiffany Cromwell, ciclista professionista australiana, che con grandi sforzi ha cercato di aiutarlo nei momenti più bui.

Ormai i due fanno coppia fissa da un po’ e nei momenti di pausa fanno la spola tra gli Antipodi e la Finlandia.

In questi giorni, ad esempio, si trovano dall’altra parte del mondo, dove il #77 ha deciso di integrarsi come un nativo. Il suo simpatico tentativo lo ha trasformato in un video pubblicato sui social, che lo ritrae recarsi da un parrucchiere e farsi fare un taglio di capelli da vero aussie.

Bottas fa il botto, ma non in pista

Non è comunque la prima volta che nel 2022, il biondo di Nastola fa parlare di sé. La scelta ad un tratto di togliersi la barba per sfoggiare dei bei baffi alla Keke Rosberg ha conquistato l’audience, trasformando da anonimo personaggio della griglia di partenza della F1, a icona di uno stile retrò adattato alla modernità.

Sarà anche per questa sua ritrovata fama, mai avuta in maniera così plateale quando viaggiava sotto gli impegnativi riflettori delle Frecce d’Argento, lo ha portato a farsi un nome pure nella musica.

Un upgrade da fare invidia al suo ex compagno Lewis Hamilton, che tanto vorrebbe sfondare in quel campo.

Ebbene, un certo Arcangel, cantante americano di origini portoricane, assieme a Duki e Bizarrap, hanno inciso un pezzo intitolato semplicemente “Bottas“. Diffuso su YouTube, nell’arco di una giornata ha raggiunto un milione di visualizzazioni ed è diventata la seconda canzone più ascoltata.

Il testo non parla di F1, ma cita il finnico quando dice “Una formula Valtteri Bottas“. Poche, semplici, parole, ma sufficienti per solleticare la curiosità degli amanti del motorsport, che hanno come facilmente immaginabile cliccato in massa.

Malgrado con la vettura del Biscione non possa più avere grandi ambizioni, quello che si sta per chiudere è stato un bell’anno per il 33enne. Lui stesso in più di un frangente si è definito soddisfatto, soprattutto per due ragioni. La prima riguarda il contratto. Da sempre abituato a firmare per una stagione, il boss della ex Sauber Frederic Vasseur ha preparato per lui un accordo pluriennale. In secondo luogo, da seconda guida, si è trasformato in corridore di riferimento per la squadra e fulcro dello sviluppo della monoposto. Una promozione che ha fatto bene al suo morale.