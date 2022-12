Zarco, acrobazia da paura: ma come ha fatto? (VIDEO)

Johann Zarco è un pilota di grande talento, per questo motivo il francese ha saputo realizzare un vero e proprio colpo di magia.

Non c’è stato ancora il tanto atteso spunto del campione da parte di Joahnn Zarco all’interno del mondo della MotoGP, ma sappiamo perfettamente come il francese abbia tutte le carte in regola per poter diventare uno dei migliori, ma intanto si sta dedicando ad altro.

In questa straordinaria stagione 2022 per la MotoGP, la Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco è stata sicuramente una delle più belle realtà tra le realtà minori, tanto è vero che la “piccola” Ducati ha saputo diventare la Scuderia con più Pole Position nella stagione.

Un risultato davvero sensazionale al quale ha saputo contribuire anche il francese Zarco, riuscendo a chiudere davanti a tutti in qualifica prima in Portogallo e poi in Gran Bretagna.

Purtroppo però anche in questa stagione il francese non ha avuto l’opportunità di vincere finalmente una gara in MotoGP, una vera e propria maledizione che non sembra voler abbandonare il transalpino.

Quest’anno ancora una volta si è dovuto accontentare in due circostanze del secondo posto, una volta proprio in Portogallo dopo aver ottenuto la Pole e nel secondo caso in Germania, peggiorando così il suo rendimento rispetto al 2021 dove ottenne per quattro volte il piazzamento d’onore.

Insomma sicuramente è un pilota incompiuto, ma non dimentichiamo che stiamo parlando di un due volte campione del mondo, dato che in Moto2 a bordo della sua Kalex prima nel 2015 e poi nel 2016 riuscì a imporre la propria legge con due stagioni davvero dominanti, soprattutto la prima.

Proprio per questo nessuno mette in dubbio il grande talento di Johann Zarco, un pilota che è ancora ampiamente sotto il protettorato della Red Bull, con la società dell’Energy Drink che non vuole assolutamente sciogliere la collaborazione con lui.

La Red Bull al giorno d’oggi sicuramente è una delle più grandi aziende di tutto il mondo, perché non sta pensando solamente a come migliorarsi in pista nelle varie categorie, ma anche e soprattutto per poter rendersi sempre più nota in tutto il mondo.

Ecco allora come di recente abbia deciso di scegliere proprio il pilota francese per un contest davvero molto singolare, praticamente quella che per molti sarebbe una vera e propria impresa impossibile.

Zarco infatti è stato messo su di una bicicletta e il suo obiettivo era quello di dover attraversare completamente la rete da tennis, ma questo doveva essere effettuato proprio sul bordo di essa.

Si è trattato di un vero e proprio gioco di equilibrio incredibile, soprattutto perché sappiamo come la rete da tennis sia estremamente sottile, dunque notiamo come nel video faccia un vero e proprio gioco di gambe incredibile per poter mantenere dritta la sua bicicletta.

Alla fine abbiamo notato come ci sono state diverse telecamere, per questo motivo le malelingue hanno parlato di un vero e proprio montaggio ad hoc, ma indubbiamente diversi metri sono stati comunque percorsi da Zarco.

Zarco attraversa la rete da tennis: ora tocca alla pista

Questo video comunque dimostra ancora una volta come Zarco abbia davvero una tecnica sopraffina, perché sono in pochi al mondo che riescono a mantenere un equilibrio del genere.

Dunque ci si continua a domandare come mai il pilota non sia mai stato in grado nel corso della propria carriera di mostrare il suo reale talento in MotoGP, con le grandi Scuderie che non sempre cercato di dargli l’occasione che però non è mai saputo sfruttare.

Nonostante siano ormai tanti anni dove il francese non riesce a dimostrare le sue reali potenzialità, sembra difficile pensare che questo video sia stato realizzato per poter dare un segnale sul suo futuro.

Sappiamo perfettamente come molti piloti, una volta terminata la loro carriera in MotoGP, decidano di cambiare completamente la propria vita e la propria esperienza lavorativa, con la bicicletta che in diverse circostanze è stata una buona soluzione.

Meglio ancora sarebbe il mondo del motocross, ma a questo Johann non ci deve assolutamente pensare, perché la prossima stagione sarà davvero fondamentale per lui.

Con la Pramac infatti in queste due stagioni ha dimostrato di saper essere ancora il grande pilota che aveva dimostrato in Moto2, con il suo talento che gli ha dato l’opportunità di poter ottenere due grandi Pole Position e di poter ben raffigurare assieme a Jorge Martin.

Insomma ci vuole veramente equilibrio tra le prestazioni in qualifiche e quelle in gara per poter diventare un pilota affermato a grandi livelli, ma intanto Johann ha preso davvero molto alla lettera questa affermazione, e sicuramente questo video realizzato dalla Red Bull gli darà l’opportunità di poter pensare a un futuro come acrobata.