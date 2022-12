La Mercedes fa commuovere tutti: gesto incredibile di Wolff

La Mercedes è da anni una delle più note Scuderie del mondo e Toto Wolff ne è un suo simbolo, proprio come il mito che merita una dedica.

Dal 2014 la Mercedes è diventata con tutta probabilità la più grande Scuderia nel mondo delle quattro ruote, con il suo dominio che è terminato solo nel 2022 e con Toto Wolff che sicuramente è stato un grande protagonista della rinascita della casa di Stoccarda, ma il merito è anche di un’altra leggenda.

Ci sono dei piloti che non possono essere considerati come tutti gli altri e hanno necessità di essere posti sul piedistallo delle grandi leggende, di coloro che hanno saputo dettare legge e soprattutto entrare nell’Olimpo dell’automobilismo.

Toto Wolff ha avuto la fortuna di poter collaborare per diversi anni con uno di quelli che può essere ampiamente ammirato e ricordato come uno di quelli che ha meritato l’epiteto di leggenda, un pilota che ha fatto scuola e ha scritto per sempre il suo nome nel mito.

Stiamo parlando ovviamente di Niki Lauda, forse il più grande calcolatore in pista che sia mai esistito, perché se è stato “solo” uno dei migliori piloti della storia, è innegabile il fatto che come collaudatore non abbia avuto rivali al mondo.

Lo ricordiamo anche per il suo grande ruolo nelle vittorie della Ferrari degli anni ’70, con il 1975 che fu l’anno del tanto atteso ritorno al successo dopo ben 11 anni di assenza, peccato che dopo l’incidente del Nurburgring in molti a Maranello non lo ritenevano più il fenomeno di un tempo.

La storia si è divertita però a cambiare le carte in tavola, tanto è vero che nel 1984 riuscì a diventare per la terza volta nella sua storia campione del mondo, con una grande vittoria con la McLaren e da quel momento riuscì a entrare ancora di più nel mito e si unì sempre di più alla Scuderia britannica.

Ricordiamoci come per tantissimi prima del suo ritorno come Scuderia ufficiale in F1, la Mercedes consegnava il suo motore proprio alla casa di Woking, diventando così per diversi anni un tutt’uno, e da quel momento Lauda ebbe modo di poter collaborare con le Frecce d’Argento.

Oggi a Brackley si è deciso di intitolare la via che porta all’ingresso della sede della Mercedes proprio a Niki Lauda, con un commosso Toto Wolff che si è fatto vedere sui social network palesemente affronto e triste per la grave perdita che ancora oggi fa molto male.

Niki Lauda era stato nominato nel 2012 come Presidente Onorario della Mercedes, tanto è vero che ebbe modo anche di entrare con una quota azionaria del 10% all’interno della società di Stoccarda.

Oltre a tutto ciò che ha fatto per il mondo della F1 e della Mercedes, la cosa che rimarrà per sempre maggiormente nel cuore di Toto Wolff era però il rapporto che i due erano riusciti a costruire nel tempo.

Toto Wolff si commuove: la dedica è da cuori forti

Il rapporto tra Toto Wolff e Niki Lauda è sempre stato speciale, quindi non pensate minimamente che questo scatto sia stato realizzato solo per un semplice momento strappalacrime classico del web.

In realtà i due erano sempre stati legati da un profondo legame di amicizia, con Wolff che in tante occasioni ha saputo tessere le lodi non soltanto al pilota, allo scopritore di talenti, ma anche e soprattutto all’amico.

Sono state svariate le volte nelle quali ha raccontato come spesso cerca di ricordarlo, sperando che possa essere ancora oggi vicino a lui e possa consigliarlo come quando era in vita.

Non era due caratteri simili, anzi Toto ha più volte raccontato come forse i due riuscivano a completarsi, spesso irruente e istintivo il Team Principal mentre più saggio e pacato il Computer della Formula 1.

E se in tante occasioni abbiamo notato come Wolff si faccia spesso prendere da quel senso di frustrazione e di voglia di trovare dei colpevoli, stando alle sue parole anche in questo con Lauda era l’esatto opposto.

Il 3 volte campione del mondo non si è mai lamentato, tanto che si parla di una persona che ha sempre dovuto lottare con tutte le sue forza anche solo per poter diventare pilota, visto il grande ostracismo della famiglia a riguardo.

Ci ha insegnato a tutti noi ad amare questo sport e a rispettarlo come merita, perché non ci sono dubbi sul fatto che la Formula 1 ha saputo essere un punto di riferimento per le varie generazioni, con il rito della gara e di tutto ciò che ne concerne.

Siamo contenti di poter ricordare anche noi un fenomeno assoluto come Niki Lauda, un ragazzo che ha fatto tanto per Toto Wolff, per la Mercedes, per la McLaren, per la Ferrari e anche per tutti noi che amiamo le quattro ruote.