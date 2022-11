Cosa fa oggi Jacques Villeneuve? Ecco com’è proseguita la sua carriera

Jacques Villeneuve è stato in grado di poter vincere un Mondiale e per questo motivo il suo nome è indelebile nella storia della F1.

Non tutti i campioni del mondo di Formula 1 vengono celebrate come meriterebbero, con Jacques Villeneuve che indubbiamente viene considerato come uno di quelli meno talentuosi dei 34 iridati della storia, ma nonostante questo i suoi successi gli hanno permesso di essere considerato come uno dei personaggi maggiormente in vista delle quattro ruote.

Non è assolutamente semplice riuscire a vincere un titolo mondiale in Formula 1, con il traguardo che è stato realizzato solamente da 34 piloti nella storia.

Questo fa perfettamente capire come tutti coloro che fanno parte dell’albo d’oro siano dei veri e propri campionissimi, sportivi che sono stati in grado di poter elevare sempre di più l’asticella nelle varie stagioni.

Nonostante questo qualcuno non viene comunque considerato come meriterebbe, con Jacques Villeneuve che indiscutibilmente fa parte di questa categoria.

Il canadese infatti è stato al vertice solamente per due stagioni, ovvero la sua prima all’interno del mondo della Formula 1 quando lottò fino alla fine per il titolo con il compagno di squadra della Williams Damon Hill e con il traguardo che venne centrato però l’anno seguente.

Il 1997 infatti è stato sicuramente l’anno d’oro di Jacques Villeneuve, con il nordamericano è stato in grado di poter battere in una stagione davvero molto concitata la Ferrari di Michael Schumacher, con il finale di Jerez de la Frontera che è stato davvero pazzesco.

Basti pensare infatti come la Pole Position ottenuta dalle canadese sia arrivata unicamente grazie al fatto che l’uomo della Williams era stato in grado di poter realizzare il miglior tempo prima rispetto al compagno di squadra Frentzen e al tedesco della Rossa.

Già questo aiutò e non poco la tensione a salire in vista della gara della domenica, con Schumacher che prese fin da subito la prima posizione, ma inizio pian pianino a perdere completamente il suo passo a gara, con l’errore in curva che provo a rimediare con una manovra davvero incredibile.

L’obiettivo del Kaiser infatti era quello di poter creare un incidente ai danni di Villeneuve, In modo tale da poter fare a terminare la gara di entrambi e vincere così il Mondiale, in una situazione molto simile a quella del 1994 con Damon Hill, ma in quel caso fu solamente la Ferrari a uscire.

Purtroppo però quello fu l’ultimo momento di gioia di Jacques Villeneuve all’interno di un circuito di Formula 1, perché la situazione crollò in maniera drastica e soprattutto non ebbe più l’opportunità di poter lottare per il titolo, con la sua vita che è decisamente cambiata una volta terminata la sua carriera.

Jacques Villeneuve nell’imprenditoria: una nuova vita

Il suo amore per le quattro ruote è sicuramente un qualcosa di famiglia, infatti avere come padre Gilles Villeneuve è stato sicuramente uno stimolo importante per poter iniziare la carriera da pilota.

Nonostante sia stato in grado di raggiungere il titolo mondiale, traguardo che non venne mai tagliato dal padre, nessuno riesce nemmeno lontanamente a considerarlo all’altezza del suo genitore.

Alla fine però è sempre stato uno che ha cercato di poter aiutare quanto più possibile il mondo dell’automobilismo e avere con una serie di iniziative che lo hanno fatto ben figurare.

Una volta terminata infatti la sua avventura in Formula 1 ebbe l’opportunità di poter gareggiare all’interno della prestigiosa 24 ore di Le Mans, con la Peugeot 908 che per poco non lo portò a vincere una delle gare più importanti della storia.

Nonostante questo però cerco in qualche modo anche di uscire sempre di più della realtà delle quattro ruote, in modo tale da potersi creare una carriera completamente indipendente.

Ecco allora come mai nel 2006 è diventato addirittura un cantautore, pubblicando così il suo primo disco davvero incredibile, ovvero Private Paradise.

Ovviamente c’era tantissimo interesse per quanto riguardava la situazione legata a Villeneuve come cantante, con il suo disco che ebbe comunque un buon successo.

Inoltre dice di entrare a far parte anche del mondo della ristorazione, infatti per diversi anni ha potuto portare avanti il suo New Town, in quel di Montreal.

Non tutti lo sanno, ma la scelta del nome è la traduzione del suo cognome, infatti in francese Villeneuve significa proprio “nuova città”.

L’attività imprenditoriale all’interno della ristorazione però non è durata tantissimo tempo, infatti già nel 2009 Jacques Villeneuve aveva deciso di lasciare tutto e di vendere la sua attività.

Da qualche anno a questa parte stai diventando sempre di più un personaggio noto all’interno della televisione e del commento tecnico della Formula 1, con Canal+ che è stato ben contento di portarlo nella sua rete.

Insomma adesso come adesso tutto sta andando davvero per il verso giusto per Jacques Villeneuve, con il suo nome nel mondo dei motorj che si è fatto davvero sempre più importante.