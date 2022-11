Morbidelli, acrobazia da paura: disastro evitato per un pelo (VIDEO)

Franco Morbidelli ha vissuto una delle sue peggiori stagioni in MotoGP. Ora è però è pronto a rilanciarsi e intanto fa acrobazie.

Una delle più grandi speranze nel motociclismo italiano di questi anni è stato sicuramente Franco Morbidelli, con il pilota romano che aveva davvero tutte le carte in regola per poter ben figurare in MotoGP, ma questa stagione è stata un disastro e anche adesso non sembra aver trovato il feeling con la moto.

Nel 2017 tutta Italia era convinta che una nuova stella era sbocciata ed era così pronta a rivivere i fasti dei grandi campioni degli anni ’90 e inizio nuovo millennio.

Per molti infatti stava per iniziare l’Era di Franco Morbidelli, un pilota dalle grandissime qualità che indubbiamente aveva tutte le occasioni per poter confermarsi anche in MotoGP, anche se i risultati non sono stati all’altezza.

La grande vittoria nel Mondiale di Moto2 con la Kalex nel 2017 gli aveva immediatamente aperto le porte per entrare con la Honda in MotoGP, alvo poi essere subito allontanato in direzione Yamaha.

Con questa Scuderia ha avuto sicuramente nel 2020 la sua miglior annata, dove ha saputo vincere tre gare, le uniche in carriera in MotoGP e lottare con Joan Mir per il titolo Mondiale, diventando però un vice campione del mondo.

Dopo quella bella stagione però per Franco Morbidelli è iniziato un vero e proprio calvario, con le sue prestazioni che sono state sempre ampiamente deludenti e non hanno dato modo al romano di poter mostrare il suo reale talento.

Fabio Quartararo è diventato senza alcun tipo di discussione il primo pilota della Yamaha e in questa stagione non è stato nemmeno in grado di poter entrare nei primi dieci della classifica, nonostante guidasse la motocicletta che si è laureata e vice campione del mondo.

Ora il momento per lui di staccare un attimo la testa dopo una stagione estremamente negativa, ma non sembra avere ancora completamente staccato, infatti su Instagram vediamo come anche nel motocross commetta degli errori.

Alla fine è stato lui stesso a riproporre sulla sua pagina di Instagram un video realizzato da un suo amico, con il romano che si trovava all’interno della pista di Tavullia per prendere parte alla 100 km dei Campioni organizzata da Valentino Rossi.

Purtroppo però ancora una volta non è stato in grado di ben figurare, infatti nel video viene ben ritratto il momento in cui perde completamente aderenza con il terreno e sbanda con la sua motocicletta dovendo in qualche modo cercare di rimettersi in sesto.

Questo probabilmente dimostra ancora una volta come Morbidelli non stia assolutamente vivendo il suo miglior anno, anzi con tutta probabilità non vede davvero l’ora di poter cancellare definitivamente il 2022.

La motocross in questo momento rappresenta una grande opportunità per i vari piloti di rilassarsi dopo le fatiche della stagione appena terminata, ma per Morbidelli sembra davvero ormai un’impresa impossibile.

Morbidelli sbanda con la moto da cross: Marini festeggia davanti a lui

Nel venerdì della 100 km dei campioni, la gara chiamata Americana è stata vinta da Luca Marini, proprio nell’occasione in cui Morbidelli è stato protagonista di questa brutta sbandata.

Dunque il giovane fratello di Valentino Rossi ha avuto modo di poter rialzare la testa, con la sua stagione che tutto sommato è stata positiva, valutando come chiaramente la VR46 Racing non può lottare per il vertice.

Ormai ha 100 km dei Campioni è diventato un avvenimento al quale tutti i piloti della MotoGP del presente e del passato vogliono partecipare per poter prendere parte a un grande evento, perché ogni volta che Valentino Rossi è tra i protagonisti bisogna sempre onorare il mito delle due ruote italiano.

Morbidelli anche in questo caso però è sembrato molto distante dalla sua forma migliore, con la motocross che non l’ha aiutato a rialzare la testa dopo una pessima stagione.

Anche dell’americano della 100 km dei Campioni di Valentino Rossi, la prestazione di Morbidelli è stata sicuramente anonima e priva di spunti, il che mette ancora di più in crisi il pilota italiano.

A ben vedere addirittura la maggior parte delle testate giornalistiche nazionali si sono quasi dimenticate della sua presenza, pensando maggiormente ai grandi ritorni di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, senza poi dimenticare gli uomini di Ducati e Pramac.

Spiace moltissimo per l’uomo Franco Morbidelli, un ragazzo che ha sempre cercato di dimostrare tutta la sua grande passione per le due ruote e che a un certo punto sembrava davvero essere la speranza del motociclismo italiano.

La stagione 2023 dovrà essere quella del suo riscatto definitivo, anche se non sarà assolutamente semplice dato che ormai sembra essere sempre più indirizzato verso il ruolo di scudiero di Fabio Quartararo all’interno della Yamaha.