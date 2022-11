Non solo Bagnaia e Bastianini: Marini annuncia un altro duello in Ducati

Luca Marini svela l’obiettivo del team Mooney VR46 per il campionato MotoGP 2023: il fratello di Valentino Rossi è ambizioso.

La seconda stagione in MotoGP di Luca Marini è andata decisamente meglio rispetto alla prima da esordiente. Gli è mancata la ciliegina sulla torta del podio, però può essere abbastanza contento di come è andato il 2022.

L’anno da rookie era stato molto complicato e non erano mancate le critiche, visto che aveva perso nettamente il confronto con il compagno di squadra Enea Bastianini. Ma ha fatto tesoro di quell’annata per migliorare e dimostrare di essere all’altezza di un campionato di alto livello come la MotoGP.

Disporre di una Ducati Desmosedici GP22 lo ha aiutato, però ci ha messo tanto del suo. E anche il team Mooney VR46, al debutto in top class, lo ha ben supportato. Dopo un avvio non entusiasmante, c’è stata una svolta e si può guardare con fiducia al futuro.

Il fratello di Valentino Rossi non ha nascosto il fatto che la sua stazza fisica rappresenti uno svantaggio. Ha invocato un cambiamento del regolamento con l’introduzione di un limite di peso minimo per i piloti, però al momento non sembra prevista tale novità a breve termine.

MotoGP, Luca Marini lancia la sfida al team Pramac

Marini in un’intervista concessa a Sky Sport MotoGP ha così commentato la sua stagione 2022: “È andata abbastanza bene e sono soddisfatto. Però l’ultima gara dell’anno mi ha un po’ deluso, ho fatto una grande prestazione condizionata dai problemi di temperatura che si sono verificati solo domenica pomeriggio. Una peculiarità che non è successa nel resto nel weekend o in altre gare calde”.

Il pilota marchigiano ha chiuso l’ultima corsa a Valencia con un settimo posto finale che non è un brutto piazzamento. Tuttavia, sperava di poter fare meglio e di chiudere qualche posizione più avanti. Voleva approfittare del ritiro di Maverick Vinales per soffiargli la dodicesima piazza nella classifica generale MotoGP, invece non ce l’ha fatta per 3 punti.

Marini ci proverà nel 2022 a concludere il campionato in top 10 e spiega anche quale deve essere l’ambizione del team Mooney VR46: “Dobbiamo battere il team Pramac ed essere la migliore squadra indipendente della Ducati. Speriamo che la Desmosedici GP23 non abbia troppe novità, perché le differenze si possono sentire”.

Il fratello di Rossi vuole sconfiggere il team Pramac, che nel suo box avrà due Desmosedici GP23 guidate da Jorge Martin e Johann Zarco. Invece lui e Marco Bezzecchi avranno la Desmosedici GP22, quella di questa stagione.