Hulkenberg diventa tuttofare? Ecco come non lo avevate mai visto

Nico Hulkenberg è ben contento di essere tornato in pista in F1, con la Haas che gli ha dato un posto per la stagione 2023.

Il Mondiale 2023 della Formula 1 vedrà ai nastri di partenza diversi nuovi piloti e rispetto alla 2022, con alcuni nuovi volti e soprattutto alcuni grandi ritorni, con Nico Hulkenberg che dunque non vede l’ora di poter prendere il posto di Mick Schumacher e lasciar perdere i suoi precedenti “lavori”.

Ancora una volta il Mondiale 2022 di Formula 1 è stato portato a casa da Max Verstappen, con il fenomeno olandese che ha potuto coronare così il suo straordinario bis.

Nonostante la lotta per il titolo si sia concluso addirittura in maniera matematica con ben quattro gare d’anticipo abbiamo potuto assistere davvero a una stagione molto entusiasmante, con anche diversi piloti di secondo piano che hanno mostrato il loro talento.

Una delle grandi rivelazioni della stagione è stata sicuramente la Haas, con la scuderia italo statunitense che ha saputo migliorarsi rispetto al 2021 non che ci volesse molto dato che ha chiuso a 0 punti.

Il grande protagonista della stagione per la Scuderia bianco e rossa è stato il danese Kevin Magnussen, mentre è molto deludente è stata l’annata di Mick Schumacher, con il tedesco che verrà sostituito dalla connazionale Nico Hulkenberg.

Il tedesco è diventato ufficialmente il pilota della stagione 2023 con il suo intento che sarà quello di poter diventare il primo pilota ed era grande fastidio lo scandinavo.

Il ragazzo però è sempre stato considerato uno dei più simpatici e soprattutto autoironici che si potessero essere all’interno del mondo dei social network, per questo motivo all’interno del suo profilo di Instagram ha regalato un momento estremamente divertente per tutti.

Non appena ha potuto ufficializzare a tutti gli effetti di essere diventato un nuovo pilota della Haas ha realizzato un post nel quale inseriva tutte le varie fotografie e i vari meme che vi sono stati fatti in questi anni.

Ovviamente il posto iniziava con una frase estremamente ironica, ovvero, “hasta la vista super-sub life”.

Infatti in tutti questi anni i follower di Nico Hulkenberg si sono davvero molto divertiti nel realizzare tutta una serie di fotografie ironiche con il suo volto per poter spiegare come in tedesco sarebbe stato in grado di prendere parte a qualsiasi tipo di lavoro.

Il calcio sicuramente ha avuto un ruolo molto importante in questi anni, senza poi dimenticare come anche l’Italia se sia davvero molto divertita con il suo nome.

La prima fotografia infatti che vediamo ritrae Hulkenberg con la maglia del Milan e risultava essere davvero molto simpatica la scritta subito al di sotto, dato che in teoria avrebbe dovuto sostituire Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio dello svedese.

Prima dell’infortunio dell’Airone svedese però doveva addirittura passare dalle parti della Juventus al posto di Cristiano Ronaldo, probabilmente questo però era un compito davvero eccessivo.

In questi meme però c’è davvero anche tanta politica, vediamo dunque chi avrebbe dovuto sostituire in questi anni Nico Hulkenberg secondo i suoi fan.

Hulkenberg dal Milan alla Presidenza USA: quanti lavori

Sono in totale dieci i meme che rappresentano Nico Hulkenberg in diversi panni, con la politica e dunque e stata ben utilizzata per poter realizzare sempre di più queste particolare foto.

Il Coronavirus chiaramente è stato grande protagonista degli ultimi anni, con Hulkenberg che viene preso come punto di riferimento nel caso in cui si dovesse sostituire Macron come presidente della Francia, nel momento in cui questi ha contratto il virus, ma lo stesso poteva essere preso in considerazione per gli Stati Uniti, dato che Biden e Trump lo hanno avuto nello stesso periodo.

Il virus però ha colpito anche Valentino Rossi, per questo motivo qualcuno lo voleva vedere addirittura al posto del fenomeno marchigiano in Yamaha, ma restando in tema politica c’è addirittura chi lo voleva al posto di Boris Johnson a capo della Gran Bretagna.

Oltre a questo stato davvero molto simpatico vedere come qualcuno lo volesse come pilota al posto di Maylander per la Safety Car, mentre poi si è passati più classici e divertenti.

Per qualcuno addirittura avrebbe dovuto lavorare per McDonald’s e consegnare le varie buste con dentro il cibo al McDrive, mentre in certi casi addirittura sarebbe stato colui che avrebbe rubato la fidanzata agli amici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nico Hülkenberg (@hulkhulkenberg)

Insomma è davvero molto bello vedere come Hulkenberg l’abbia sempre presa sul ridere questa sua situazione da pilota escluso da anni dalla Formula 1, per questo motivo è davvero fa piacere rivederlo in pista.

Dopo diversi anni nei quali ha svolto, ovviamente solamente attraverso i social network, praticamente tutti i lavori di questo mondo, ora può tornare a fare quello che gli riesce meglio, con la Haas che si aspetta grandi cose dal Nico Hulkenberg pilota.