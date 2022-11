Red Bull, indiscrezione clamorosa: Verstappen vuole cambiare compagno

Max Verstappen è il padrone assoluto in casa Red Bull, ed un rumors sta scuotendo il mondo della F1. Ecco cosa può succedere.

La situazione in casa Red Bull non è delle migliori in termini di rapporto tra compagni di squadra. Max Verstappen, campione del mondo con ben 454 punti al termine della stagione 2022, ha demolito nuovamente Sergio Perez, staccato di 149 lunghezze dopo le 205,5 dello scorso anno.

Dal punto di vista delle performance, è chiaro che tra l’olandese ed il buon Checo non ci sono paragoni, così come era accaduto quando sulla seconda monoposto del team di Milton Keynes erano salito Pierre Gasly ed Alexander Albon tra 2019 e 2020. Il figlio di Jos è di un’altra categoria, e per questo motivo può permettersi di detenere anche un certo potere politico all’interno della sua squadra.

Tra Verstappen e Perez non c’è un rapporto idilliaco, e la bomba è esplosa in quel di Interlagos, nel penultimo appuntamento stagionale andato in scena meno di due settimane fa. Checo, in piena battaglia con Charles Leclerc e la sua Ferrari per la seconda piazza nel mondiale piloti, ha ceduto la posizione al compagno di squadra negli ultimi giri, con la promessa di un ulteriore scambio all’ultimo passaggio se Super Max non avesse passato l’Alpine di Fernando Alonso.

Tuttavia, l’orange ha deciso di tirare dritto sino alla bandiera a scacchi, chiudendo sesto proprio davanti al messicano. La decisione del campione del mondo ha mandato su tutte le furie Perez, che via radio ha tuonato: “Ottimo lavoro, ha finalmente dimostrato chi è veramente“. Parole durissime quelle del sudamericano, che hanno anticipato il putiferio che si è scatenato nel dopo-gara.

La stampa olandese, infatti, ha giustificato quanto fatto da Super Max tirando in ballo gli eventi di Monte-Carlo, gara vinta da Perez. Il fattaccio era relativo all’incidente che vide protagonista il messicano nel corso dell’ultimo tentativo del Q3, con alcuni giornalisti che hanno accusato la seconda guida del team di Milton Keynes di averlo fatto di proposito.

Inizialmente, l’accusa appariva infondata, ma andando ad osservare il camera-car con tanto di telemetria relativa all’acceleratore ed al freno, si è capito che il sospetto era invece fondatissimo. Perez lo aveva fatto volontariamente, costringendo i giudici ad esporre le bandiere rosse ed impedendo così al compagno di squadra di superarlo in classifica. Questa mossa, a posteriori, è stata decisiva per la sua vittoria dell’indomani.

A poco è servito il teatrino della fantomatica scia offerta da Super Max al suo team-mate nelle qualifiche di Abu Dhabi, dal momento che i nervi restano tesi per gli uomini di Christian Horner. In questo periodo successivo alla fine del campionato, sta venendo fuori un’altra ipotesi che ha del clamoroso.

Red Bull, Verstappen vuole Ricciardo al suo fianco

Daniel Ricciardo sarà il terzo pilota della Red Bull nel 2023, anche se a tutto ciò manca ancora l’ufficialità. L’addio alla McLaren come pilota ufficiale ha estromesso l’australiano dalla griglia di partenza della prossima stagione, ma la sua ex squadra potrebbe dargli una possibilità per farlo restare nel giro della F1.

L’australiano ha corso per il team di Milton Keynes dal 2014 al 2018, portandosi a casa ben 7 vittorie, un buon bottino considerando che quello era il periodo del dominio Mercedes, in cui tutti gli altri erano costretti a fare da spettatori. Il divorzio arrivò proprio a causa della presenza di Max Verstappen, il quale si prese una posizione dominante nella squadra gestita da Christian Horner, portandolo a firmare per la Renault.

L’addio alla Red Bull è stato una condanna per Ricciardo, che tralasciando il successo di Monza del 2021 con la McLaren, non ha più ottenuto risultati di rilievo, venendo demolito da Lando Norris nel confronto interno. Il team di Woking, alla luce delle scadenti prestazioni, gli ha preferito il giovane talento Oscar Piastri per il 2023, lasciandolo a piedi.

Secondo quanto riportato dalla testata tedesca “F1-Insider“, Verstappen avrebbe fatto una richiesta esplicita alla sua squadra per il futuro, dicendo di preferire Ricciardo a Sergio Perez come compagno di squadra. I due sono stati già assieme dal 2016 al 2018, ed all’epoca non mancarono momenti di tensione, ma va detto che in questa coppia non ci fu mai una rottura completa.

Dopo il divorzio dalla compagine anglo-austriaca, le acque tra Ricciardo e Verstappen si sono calmate, e sembrerebbe essere arrivato il momento per un clamoroso ritorno al passato per l’australiano. Ovviamente, si tratta soltanto di indiscrezioni, che comunque sarebbero relative al 2024, per cui Checo ha ancora un anno di tempo per dimostrare ciò che vale e far pace con re Super Max. La prossima stagione sarà ricca di spunti esaltanti.