Con chi è a letto Marquez? Ecco la sua incredibile nuova “fiamma”

Marc Marquez sta attraversando un periodo difficile della sua carriera, ma lo spagnolo intanto nel suo letto ha una compagnia davvero strana.

Tra i piloti leggendari nella storia della MotoGP non possiamo in alcun modo non citare Marc Marquez, con lo spagnolo che ha dimostrato nel corso della propria carriera di essere davvero uno dei grandi fenomeni da ammirare nella storia delle due ruote e ora sembra avere una nuova fiamma.

Quando si diventa un pilota così famoso leggendario come è stato in grado di fare nel corso della propria carriera Marc Marquez è normale che tutti quanti vogliano conoscere ogni dettaglio della tua vita.

Lo spagnolo infatti ha sempre sfruttato moltissimo i suoi canali social per poter dare la possibilità a tutti i suoi fan di rimanere sempre aggiornati sulle sue vicende, anche quelle più intime.

Fino a poco tempo fa tutti quanti sapevano perfettamente come lo spagnolo fosse in una splendida relazione con la modella Lucia Rivera Romero, una delle più belle in assoluto che siano mai state viste nel mondo dello spettacolo spagnolo.

La storia d’amore però tra i due è tristemente terminata, per questo motivo ormai Marc Marquez ha l’opportunità di potersi guardare attorno, cercando così di poter trovare ancora la felicità.

Ovviamente però non è una cosa semplice, soprattutto perché riuscire a legarsi in maniera così indissolubile con una persona è tutt’altro che cosa da tutti i giorni, per questo motivo forse è giusto pensare ad altro.

Qualcuno che fa compagnia a Marc Marquez durante le sue notti all’interno del suo letto comunque c’è ancora oggi, anche se probabilmente non è quello che vi aspettavate.

Stiamo parlando infatti del suo simpaticissimo meravigliose bassottino, tra l’altro chiamato addirittura Marc per una motivazione davvero incredibile.

In una delle sue ultime storie postate su Instagram, il pilota spagnolo ha deciso di far vedere a tutti quanti come lui e il suo cane fossero felicemente sdraiati assieme sul letto, con il bassotto in posizione davvero molto curiosa.

Non c’è stato ovviamente bisogno di aggiungere nulla, la fotografia era già abbastanza chiara così e chiaramente è stata molto simpatica per tutti quanti, dimostrando ancora una volta come Marquez abbia una grandissima passione per gli animali.

Il bassotto Marc però è anche in buona compagnia, dato che non è l’unico della famiglia Marquez a essere presente, infatti ha anche il suo fratellino che però è del fratello Alex.

Marquez a letto con il cane Marc: la storia del nome

Nonostante sia single da diverso tempo, Marc Marquez continua comunque ad avere qualcuno in grado di fargli compagnia a letto in queste settimane, anche se ovviamente non è una persona.

Il legame che c’è tra il pilota spagnolo e il suo cane è davvero molto stretto, come del resto accade per tutte quelle persone che hanno l’opportunità di poter accudire un amico a quattro zampe.

Più volte Marquez ha spiegato il perché abbia deciso di dare il suo stesso nome anche al suo cane, con la decisione che derivò nel momento in cui lo stava per prendere.

Nel momento in cui aveva visto quel simpatico cagnolino infatti aveva immediatamente notato la sua straordinaria agilità nel potersi muovere, per questo motivo gli è venuto in mente il suo talento a bordo della sua motocicletta.

Qualcuno magari potrebbe parlare di eccessivo senso egocentrico, soprattutto perché è molto raro trovare un padrone di un cane che decida di dare il proprio stesso nome all’animaletto, ma questa è un caso davvero simpatico.

Nonostante questo dobbiamo anche ricordare una cosa, perché in una delle ultime interviste rilasciate al sito ufficiale della MotoGP, effettuata assieme al compagno di squadra Pol Espargarò, ha spiegato come in realtà questo non sia il suo cane.

Ovviamente il legame tra i due è davvero molto stretto, ma inizialmente la decisione di portare in casa due cani era stata presa dal fratello Alex Marquez, con Marc che sembrava essere un pochino titubante.

Proprio all’interno dell’intervista che potrete recuperare in questo link, noterete come Marquez risponda che ufficialmente lui non possiede alcun cane dato che sono stati inizialmente presi dal fratello, ma alla fine in questo momento ognuno si spartisce il suo preferito.

Probabilmente tutte le persone che non hanno mai avuto al proprio fianco un animale domestico non riescono a capire quello che andrò a dire in questa chiusura di articolo.

Non ci sono dubbi che nel momento in cui si decide di portare all’interno della propria abitazione un cane o un gatto, questo automaticamente diventi parte integrante della famiglia, perché è in grado di portare una gioia e un’armonia che davvero è molto difficile ritrovare nelle persone.

Dunque Marquez fa ampiamente bene a dormire con accanto a sé il suo alter ego e anche quando troverà la donna della sua vita, quest’ultima di sicuro dovrà condividere il letto con il piccolo Marc.