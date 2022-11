Black Friday anche per la F1: ecco le migliori offerte

La F1 va in vacanza dopo il Gran Premio di Abu Dhabi, ma per i tifosi c’è una grande occasioni di acquisto di merchandising.

I mesi conclusivi dell’anno sono sempre abbastanza tristi per gli appassionati di F1, dal momento che coincidono con il finale di stagione. Nelle ultime ore, si è tenuto il Gran Premio di Abu Dhabi, che con la vittoria di Max Verstappen ha posto fine ad un campionato senza storia, dominato dall’olandese e dalla sua imbattibile Red Bull.

La Ferrari, che aveva iniziato alla grande con i successi di Charles Leclerc in Bahrain ed in Australia, deve accontentarsi della seconda posizione in entrambe le classifiche mondiali, un risultato che non può non essere considerato deludente. Mattia Binotto, così come il presidente John Elkann, avevano detto nel corso dell’ultimo difficile biennio che il 2022 sarebbe stato l’anno della svolta, e che lottare fino in fondo per il titolo sarebbe stato un obbligo.

L’ingegnere di Losanna, strada facendo durante l’anno, si è man mano scordato tutto, ma i più attenti non hanno dimenticato nulla. La F1 è uno sport che non perdona, dove tutto può cambiare alla velocità della luce, ed ora ci sono ben tre mesi a separarci dai test in Bahrain in cui vedremo all’opera la nuove monoposto.

In questo 2022, il mondiale è terminato con tre settimane di anticipo rispetto allo scorso anno, per evitare concomitanze con la Coppa del Mondo di calcio, iniziata proprio nel giorno del GP di Abu Dhabi. I tifosi, dunque, avranno un lungo periodo di “riposo”, prima di poter godere delle nuove monoposto, ma intanto si avvicina il momento più speciale dell’anno, ovvero il Natale.

In questo periodo, con solo un mese rimasto prima del grande giorno, si inizia a pensare a cosa regalare ai nostri cari, e siamo certi che gli appassionati vorranno acquistare il merchandising della massima formula per prepararsi anche alla prossima stagione. Nelle prossime righe, vi suggeriremo i prezzi migliori sul sito ufficiale del Circus, considerando che è in corso il Black Friday. Ecco le occasioni imperdibili.

F1, tutti gli sconti sul sito ufficiale della massima formula

Nella seconda parte del mese di novembre, da qualche anno ormai, è di scena il Black Friday, ovvero un’occasione unica per acquistare i prodotti di cui si ha bisogno a prezzi scontati. Lo stesso discorso vale anche per il merchandising di F1, che negli ultimi anni ha conosciuto grandi aumenti sul fronte dei prezzi, per cui, questo è il momento migliore per trovare delle ottime offerte.

La crisi che ha investito il mondo in questo 2022, a seguito dei due anni di pandemia e della guerra tra Russia ed Ucraina, ha costretto la maggior parte dei cittadini a dei notevoli risparmi, considerando i rincari sulle bollette, sul carburante e tutto il resto. Se siete innamorati della F1, ecco dove trovare le migliori offerte.

Per voi che non potete fare a meno di ciò che indossano i vostri beniamini durante i week-end di gara, sul sito ufficiale del Circus potrete acquistare tantissimi prodotti a prezzi scontati. Con alcuni codici speciali, tra cui quello attivo in queste ore “F1BFMonday“, potrete assicurarvi tutti i prodotti con il 30% di sconto, una bella differenza rispetto al normale costo d’acquisto.

Infatti, al contrario di ciò che potrete pensare, si può comprare anche l’ultima collezione della Red Bull dedicata alla vittoria del titolo costruttori e di quello piloti con Max Verstappen, con una serie di magliette, giacche, felpe e cappellini che sono appena stati immessi sul mercato.

Tanto per farvi un esempio, la T-Shirt dedicata al titolo costruttori, è acquistabile a 45 euro invece che ai 60 canonici, e tutto ciò vale anche per il resto della collezione. Purtroppo, per gli amanti della Ferrari, è già andata esaurita la maglia gialla utilizzata dai piloti a Monza, utilizzata per celebrare i 75 anni dalla nascita del Cavallino, ma presto tornerà disponibile, ma dovrete essere molto presenti sui vari siti per cercare di ottenerla, altrimenti sarà nuovamente esaurita.

Per usufruire di questi sconti c’è tempo fino alla fine del mese, ma ricordatevi di attivare il codice sconto sul sito del Circus per essere sicuri di acquistare tutti i prodotti che volete con prezzo ridotto. Cosa state aspettando? Non può esserci occasione migliore per i vostri regali di Natale, con il giorno più speciale dell’anno che si sta avvicinando a vista d’occhio. Spesso, sul sito del Circus, ulteriori sconti sono disponibili anche nel mese di gennaio, ma il Black Friday è sempre il periodo in cui si risparmia maggiormente. Non perdete tempo e digitate “www.F1Store.com“, il merchandising sta già andando a ruba.