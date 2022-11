F1, arriva un incredibile accordo: cambia tutto nel paddock?

Nel weekend di Abu Dhabi i vertici della F1 hanno chiuso una partnership davvero importante con una famosa casa d’aste.

La F1 ha chiuso i battenti per questo 2022 con l’ultimo atto di Abu Dhabi, che ha sancito il secondo posto nel Mondiale Costruttori della Ferrari alle spalle della Red Bull. Adesso gli occhi sono puntati tutti sulla stagione 2023, che è più vicina di quanto si pensi, visto che mancano quasi 100 giorni al primo appuntamento iridato. Ma il Circus in queste settimane è impegnato su più fronti. Da una parte infatti c’è ancora da chiudere la questione 2026, con i vari team e case motoristiche che stanno firmando l’accordo per partecipare al Mondiale. Ma si guarda anche ad altre partnership, che devono ampliare il brand F1 a livello globale.

Tra gli accordi sottoscritti in questi giorni c’è quello con Bonhams, la famosa casa d’aste internazionale, che ha firmato uno storico contratto di partnership con la Formula 1 come Official Auction Partner del Mondiale. In pratica l’accordo prevede che saranno organizzate vendite dedicate alle principali gare di Formula 1 in giro per il mondo. La partnership verrà lanciata nel 2023 e si preannuncia come qualcosa di spettacolare. Non solo per i fan delle quattro ruote ma anche per le aste.

Bonhams-F1, un accordo “spettacolare”

La Bonhams è famosa in tutto il mondo per la vendita di auto di lusso ma anche dei veri gioielli di Formula 1. E’ solo di qualche tempo fa l’asta record della Ferrari F2003-GA appartenuta a Michael Schumacher, che ha raggiunto i 14,6 milioni di franchi. Ma la casa d’aste in passato ha già venduto pezzi unici come le prime auto private appartenute al campione tedesco, oltre ad altre vetture che hanno sfrecciato nei circuiti di tutto il mondo in passato.

Bonhams tra l’altro detiene il record per l’auto di Formula 1 più costosa venduta all’asta, la Mercedes-Benz W196 del 1954 guidata da Juan Manuel Fangio e vincitrice del Gran Premio di Svizzera e di Germania, battuta per 19,6 milioni di sterline al Bonhams Goodwood Festival of Speed ​​del 2013. Più recentemente, la casa d’aste ha presentato la McLaren-Cosworth Ford MP4/8A del 1993, monoposto che il tre volte campione del mondo Ayrton Senna portò alla vittoria nel Gran Premio di Monaco del 1993.

E’ stata protagonista tra l’altro all’ultima Autoclassica a Milano, dove ha dato vita a una esclusiva asta di ben 65 lotti, con vetture rare come due speciali Lamborghini Aventador in edizione limitata, il cui valore superava il milione e mezzo, oltre alla ISO Rivolta Iso Grifo Targa 1969, ma anche una rarissima Ducati Diavel realizzata in collaborazione con Lamborghini.

Adesso però il passo compiuto è ben più importante. Infatti diventerà così la società partner d’asta ufficiale del Paddock Club di Formula 1. In pratica la Bonhams si occuperà della vendita di un numero di lotti e vetture che hanno segnato non solo la storia della Formula 1 ma anche quella di altri sport motoristici, con alcuni eventi che si svolgeranno anche sulla griglia di partenza dei circuiti più famosi, a partire proprio da quello di Abu Dhabi nel novembre 2023. Qui infatti è stato già deciso che si terrà una spettacolare vendita di fine stagione di auto e lotti di lusso, con un evento che entrerà nella storia anche perché sarà la prima vendita in Medio Oriente per la casa d’aste.

Nel corso del tempo, la collaborazione tra i due marchi, ossia Formula 1 e Bonhams, è destinata a crescere sia in ambito che in scala, con vendite multiple non solo di auto da collezione ma anche oggetti da collezione di lusso, inclusi oggetti di design e gioielli. Queste vendite avranno luogo sia sulla griglia che all’interno del Paddock Club di F1, offrendo ai fan e agli appassionati di collezionismo di tutto il mondo la possibilità di acquisire un pezzo di storia del motorsport e dell’automobile.

Una partnership di sicuro successo

“La Formula 1 è il più grande spettacolo di corse sulla Terra e siamo lieti di diventare il suo partner ufficiale per le aste – ha detto Maarten ten Holder, amministratore delegato di Bonhams Collector Cars -. Condividere l’ineguagliabile passione di Bonhams per le auto sul palcoscenico più grande possibile è una prospettiva allettante”. Mentre Bruno Vinciguerra, CEO di Bonhams, ha aggiunto: “Il F1 Paddock Club offre una piattaforma unica del più grande evento sportivo annuale del mondo per Bonhams per interagire con il mercato globale”.

Brandon Snow, Managing Director del commerciale della Formula 1, ha commentato: “Tutti in F1, insieme alla nostra comunità globale di fan, hanno una forte passione per le auto, vecchie e nuove. Il nome Bonhams è sinonimo di patrimonio e storia che lo rendono il partner d’asta perfetto per la nostra piattaforma Paddock Club, con le vendite che mettono in risalto la bellezza delle auto classiche accanto ai macchinari tecnologicamente più avanzati del mondo. Questa collaborazione aggiungerà un’altra dimensione all’esperienza della F1 in tutto il nostro calendario delle corse”.