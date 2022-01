Michael Schumacher, notizia fantastica per i fan: è arrivato l’annuncio

In questi giorni è arrivato un splendido annuncio per i fan di Michael Schumacher. Una bella iniziativa per tutti quelli che lo hanno amato.

I cimeli degli sportivi messi all’asta riscuotono sempre particolarmente successo. Soprattutto quelli di leggende del passato. Se poi sono di piloti di MotoGP o F1 certi oggetti sono davvero richiestissimi. Vedi i caschi o gli occhiali di Juan Manuel Fangio o le tute e i guanti di Ayrton Senna. A breve però saranno accontentati anche i fan di Michael Schumacher, che potranno acquistare un’auto appartenuta al loro idolo. Sempre però se avranno il denaro necessario, perché i prezzi saranno davvero proibitivi o quasi.

La casa d’aste britannica Bonhams ha annunciato infatti che metterà presto all’asta due veicoli che il sette volte campione del mondo ha guidato alcuni anni fa. Ma occhio, non fatevi ingannare. Non si tratta di vetture di F1 ma di comuni auto stradali. Anche se comunque molto speciali, visto che erano versioni che aveva Kaiser Schumi.

Le auto di Michael Schumacher all’asta

La prima vettura che sarà messa in vendita è la Mercedes C63 AMG che Schumacher ha guidato per la Mercedes durante il suo ritorno in Formula 1. Il veicolo è stato nelle mani dell’ex pilota tedesco da gennaio a luglio 2010 e da allora ha avuto diversi proprietari. Abituato a guidare evidentemente supercar, Schumi mise in vendita quel modello dopo pochi mesi.

La vettura, nonostante l’età, è in perfette condizioni: ricambi originali, meccanica e carrozzeria perfetta. Il motore poi è una bomba: si tratta di un 6.2 litri V8 con 32 valvole in grado di erogare ben 457 cavalli, con uno scatto da 0 a 100 di 4 secondi. E il cambio è naturalmente automatico. La vettura ha percorso 152 mila km ma il valore lo dà il fatto di essere stata, seppur per poco, nelle mani di Schumacher. Il prezzo della Mercedes dovrebbe aggirarsi tra i 50 e i 100 mila euro. L’asta è prevista per il 3 febbraio.

La seconda vettura che sarà venduta è una speciale Tesla Roadster, guidata da Michael Schumacher e utilizzata nella Race of Champions 2010. DI color arancione, è dotata di un roll-bar e di un sedile da corsa in fibra di carbonio, quindi è stata spogliata di finiture interne non necessarie. Il motore elettrico da 288 CV della Tesla è rimasto invariato. E poi ha una particolarità: a guidarla insieme al tedesco è stato il connazionale Sebastian Vettel. Ma non è tutto. Ha solo 15 mila km e ha anche le firme di Sebastien Loeb, Travis Pastrana e Andy Priaulx sull’ala posteriore. Quindi per gli appassionati è davvero un cimelio particolare. Il suo prezzo è stimato tra 135 e 200 mila euro.