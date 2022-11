Auto, le assicurazioni aumentano: ecco come risparmiare

Le assicurazioni delle vostre auto aumenteranno a dismisura. Oggi vedremo come fare per risparmiare, in attesa che vengano tempi migliori.

Momento di crisi importante per quanto riguarda il mondo dell’auto, con prezzi in salita sul fronte del mercato del nuovo ed anche dell’usato. Acquistare una vettura è diventato a dir poco improponibile per gran parte degli italiani, soprattutto a causa della grave crisi economica che è in corso.

A conferma di ciò, ci sono dei numeri inquietanti che riguardano le vendite delle auto, con un bilancio in rosso per questo 2022. Quello che doveva essere l’anno della rinascita dopo oltre 700 giorni di pandemia, è diventato l’annus horribilis per il mercato delle quattro ruote, con il solo mese di ottobre che ha fatto registrare il segno positivo rispetto a 12 mesi fa.

A tutto ciò si aggiunge anche il caro carburanti, che tra febbraio ed aprile ha fatto vedere i famosi sorci verdi a tutti gli automobilisti. Come uscire da questa situazione? Il Governo di Mario Draghi, ed ora quello presieduto da Giorgia Meloni, ha puntato sul taglio delle accise, ma poco si può fare sul fronte delle vendite.

Per spingere i cittadini a puntare sull’acquisto delle vetture elettriche sono stati diramati numerosi incentivi, che però fanno leva soprattutto su chi ha un ISEE molto basso e che difficilmente porteranno risultati. Le stangate non sono affatto terminate, come abbiamo visto in questi ultimi giorni.

A causa dell’inflazione, sono in forte aumento anche le multe, che arriveranno a costare l’11% in più a partire dai prossimi mesi se non si interverrà nell’immediato. Ultimo, ma non per importanza, l’aumento sul fronte delle assicurazioni, che potrebbe dare la mazzata finale ad un 2022 da incubo per il mondo dell’automotive.

Auto, ecco come risparmiare sul fronte assicurativo

Tramite i calcoli dell’indice nazionale per l’intera collettività e confermati dall’ISTAT, si stima che i prezzi dell’assicurazione auto sono aumentati di circa il 6,9%. Per far fronte a questa enorme emergenza, c’è un consiglio molto interessante che potrete seguire, anche se la situazione resterà comunque molto preoccupante per tutti gli automobilisti.

Circa 30 milioni di italiani, vale a dire più della metà della popolazione del nostro paese, si basano ancora su campagne di assicurazione tradizionale, ma se si passa a quello diretto ne nascerebbe un risparmio pari al 13,7% in media su base nazionale. Ovviamente, in questo caso, vi starete chiedendo cosa si intende per diretto, ed ora ve lo spiegheremo.

Il canale diretto opera tramite Internet o telefono, e potrete chiamare per avere informazioni su tutto ciò che vi interessa. Così facendo, andrete a bilanciare gli effetti dell’inflazione, continuando a pagare una cifra praticamente uguale a quella che avete sostenuto sino allo scorso anno.

Il periodo è difficilissimo per tutti, ed è normale che si cerchino dei canali alternativi per risparmiare su ogni fronte. La speranza dei cittadini è che presto le cose cambino, dal momento che anche i dati sulle vendite e sul mercato non portano a pensare a nulla di buono per il futuro. Prima di pensare all’elettrico e ad una nuova mobilità, occorre risolvere i problemi del nostr presente.