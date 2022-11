Verstappen, spavento prima della pole position: ecco cosa è successo

Max Verstappen ha conquistato la settima pole position stagionale in quel di Abu Dhabi, dominando la scena. Ecco le sue parole.

Dominio Red Bull nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, con Max Verstappen davanti a tutti per la sesta volta in questa stagione. Il campione del mondo ha girato in 1’23”824 con gomma Soft, battendo per poco più di due decimi Sergio Perez, in una splendida doppietta per il team di Milton Keynes.

Le RB18 sono state inarrivabili per tutto il fine settimana, evidenziando una netta superiorità sia sul fronte del giro secco che sul passo gara. Dopo il difficile week-end in Brasile, le Red Bull sono arrivate qui a Yas Marina con tanta voglia di riscatto, e c’è da dire che non hanno deluso le aspettative.

Perez le ha provate tutte per dar battaglia al compagno di squadra, ma Verstappen ha guidato in maniera spettacolare nel terzo settore. La grande differenza tra i due è emersa proprio nel tratto più guidato, dopo che il messicano aveva messo a referto il miglior tempo in quello centrale, composto dai due lunghi rettilinei e dalla chicane che li intervalla.

A sorpresa, visto come erano andate le libere, in seconda fila ci sono le due Ferrari, che con le temperature che sono andate ad abbassarsi nella notte di Abu Dhabi sono riuscite a precedere le Mercedes. Charles Leclerc ci ha provato a sfidare le Red Bull, ma non è andato oltre il terzo posto, chiudendo a 40 millesimi da Perez e davanti a Carlos Sainz per un decimo e mezzo.

Lontane, invece, le frecce d’argento, che durante il week-end si sono perse strada facendo. Si fa dura per il team di Brackley nella battaglia per il secondo posto tra i costruttori, con Lewis Hamilton quinto davanti a George Russell. Il sette volte campione del mondo paga sei decimi, e per soli 3 millesimi è stato in grado di precedere il fresco vincitore di Interlagos.

Il responso odierno ci parla di una Red Bull quasi imprendibile, e la sensazione è che la lotta per il podio vedrà le Ferrari contrapposte alle Mercedes, le quali dovranno fare un miracolo per pensare di giocarsi la vittoria. La battaglia più interessante sarà quella tra Perez e Leclerc, che partono appaiati a quota 290 punti nel mondiale piloti e che si giocano il titolo di vice-campione del mondo.

Verstappen, ecco le sue parole dopo le qualifiche

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi hanno regalato l’ennesima pole position a Max Verstappen, che termina la stagione con sette partenze al palo contro le nove di Charles Leclerc. A dire il vero, il campione del mondo ne aveva ottenute otto, visto che il miglior tempo di Spa-Francorchamps era poi stato inutile per via di una penalità in griglia, che per le statistiche consegnò la pole position a Carlos Sainz.

La Ferrari non ha potuto nulla contro la superiorità delle Red Bull, che ha fatto la differenza nella seconda parte del tracciato. La RB18 è nettamente superiore, non c’è nulla da fare per il Cavallino che nelle ultime libere ha provato il passo gara che ieri non era stato esaltante.

I miglioramenti ci sono stati almeno rispetto alla Mercedes, ma sfidare Verstappen e Sergio Perez sarà molto complicato. La velocità di punta delle monoposto di Adrian Newey è un chiaro vantaggio, per cui Leclerc dovrà rischiare un attacco in partenza, sempre stando attento a non compromettere la battaglia per il secondo posto tra i costruttori.

Al termine delle qualifiche, Super Max ha raccontato le proprie sensazioni sulla sessione, facendo emergere anche un piccolo spavento: “Qualifica ricca di alti e bassi, siamo partiti bene ma poi abbiamo anche pasticciato perché non riuscivo a mettere insieme il grip nei vari settori, siamo migliorati alla fine proprio nel momento in cui contava maggiormente. Mi si è spento tutto sul volante prima dell’ultimo run nel Q3, abbiamo dovuto riavviare tutto, poi abbiamo risolto e sono molto contento del mio giro“.

Il campione del mondo ha poi concluso: “Siamo soddisfatti del fatto che siamo davanti con tutte e due le macchine, per noi ottimo punto di partenza per domani. Se controlleremo la gara? Oggi è andata in modo fantastico, mi aspetto una bella battaglia, però avere entrambi le Red Bull davanti è un grande risultato“.

Dalle parole del figlio di Jos emerge tutta la soddisfazione per una stagione incredibile, che lo ha visto dominare dall’inizio alla fine. Quando si vede un giro dell’olandese, non si può non ammettere la sua grande superiorità ed il talento incredibile di cui è provvisto. Nel 2023 sarà davvero complicato batterlo per chiunque.