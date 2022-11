F1 Abu Dhabi, FP2: Verstappen mette subito le cose in chiaro

Terminata la prima giornata di azione della F1 sul tracciato di Yas Marina. Verstappen vola con la Red Bull. La Ferrari tiene con Leclerc.

Si era concluso con un primo e un secondo posto targati Mercedes in turno inaugurale di prove in quel di Abu Dhabi. Hamilton ha preso il comando nei minuti nevralgici e da lì non si è più mosso, seguito dal compagno di squadra Russell e dalla Ferrari di Leclerc. Nel complesso è difficile dire se l’FP1 abbia davvero prodotto informazioni realistiche sulle forze in campo, visto che sono stati ben otto i debuttanti schierati dalle dieci scuderie.

F1 Abu Dhabi, le libere 2

Al semaforo verde la Ferrari e l’Alfa Romeo non perdono tempo. Mentre Ricciardo rischia di perdere il controllo della sua McLaren, Charles, dotato di gomme medie, segna un 1’26″045, seguito dall’Alpine di Ocon e dalla Red Bull di Verstappen.

Poco dopo però, grazie alla mescola più soffice il due volte iridato si infila in vetta con un 1’25″449.

Rientrato in pit lane, Ricciardo segnala una zona scivolosa proprio in corsia box. Il muretto lo rassicura sostenendo che avviseranno la FIA.

Nella prima parte di FP2 la Stella si conferma comunque in forma. Il distacco dalla RB18 #1 è nell’arco dei sei decimi. Bene anche Alpine. E per ora Daniel è messo meglio di Norris. Tiene pure l’Alfa Romeo di Bottas, competitivo in Brasile, e pure cui più veloce del previsto.

Le fasi cruciali della sessione

In vetta Mad Max viaggia sull’1’25″146, a precedere Russell e Leclerc, Poi Ham e Checo. Sainz a quasi otto decimi in sesta posizione.

Al momento tutti i corridori sono su gomme rosse. Unico su scelta media Pierre Gasly su Alpha Tauri, Non a caso il francese è penultimo.

Leggero errore per il Predestinato che va largo, ma si salva dall’impatto con le barriere. Il 25enne si gioca molto in questo appuntamento finale del Mondiale 2022. Attualmente si trova a pari punti con Checo nella classifica generale. Motivo per cui, se dovesse precedere il messicano, diventerebbe il migliore dopo Verstappen.

Certo, una magra consolazione rispetto alle premesse di avvio annata, ma comunque qualcosa. Ad Abu Dhabi i due, sono arrivati con lo stesso numero di podi, 10, ma per il ferrarista c’è una vittoria di tappa in più, 3 contro 2.

A poco meno di dieci minuti dalla chiusura, brivido per Sainz mentre si trova al cambio gomme. Ripartito dalla sua piazzola, Carlos si è accorto che uno dei meccanici aveva ancora una mano su uno pneumatico. Grande preoccupazione da parte sua, che via radio ha sollecitato una verifica delle condizioni del malcapitato, venendo alla fine tranquillizzato.

Bandiera a scacchi! Rientrato dopo aver lasciato l’abitacolo nelle libere 1 al rookie Liam Lawson, Max Verstappen si mette subito in luce concludendo in vetta l’FP2. Alle sue spalle Russell su Mercedes e Leclerc su Ferrari. Quarto Hamilton, quindi Perez e Sainz, meno scattante finora del collega di marca. Si mantengono in top 10 le due Alpine di Ocon e Russell, mentre la McLaren regge solo con Ricciardo. Decimo Bottas. non si migliora Gasly ancora penultimo davanti alla Williams del solito Latifi.