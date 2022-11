Corvette Z06, ecco l’anti-Ferrari made in USA: è spettacolare (VIDEO)

Uno Youtuber americano ha messo alla prova la sua Corvette Z06 appena arrivata. E i dati sono degni di una grande supercar.

Nonostante la rivoluzione elettrica viaggi spedita, i marchi che producono auto sportive continuano la loro “liason” con i motori endotermici, visto che al momento almeno in Europa per queste case sarà possibile ancora per un po’ uno “strappo alla regola”. Ma mentre Ferrari, ma anche Lamborghini e tanti altri stanno preparando il terreno per l’elettrico, gettandosi già nel mercato dei motori ibridi, altre per ora continuano a sfornare auto decisamente aggressive e con motori a benzina. E tra queste c’è la Chevrolet, che in queste settimane sta consegnando i primi modelli di uno dei suoi evergreen da poco rinnovato, la Chevy Corvette Z06.

Mostrata al pubblico sui social nel luglio dello scorso anno con un teaser speciale, è entrata in produzione proprio questa estate e lanciata come modello del 2023. Solo adesso però i primi esemplari sono stati consegnati ai fortunati proprietari, che hanno dovuto sborsare cifre importanti per averla. Tra questi c’è un famoso Youtuber americano, Speed ​​Phenom, che non ha perso tempo a portare il suo mezzo al banco di prova.

Corvette Z06, un bolide che emoziona

Questa nuova Corvette Z06 è la versione più estrema di questo modello e si riconosce immediatamente per un look ancora più cattivo. Impressiona il nuovo paraurti, ma soprattutto le nuove appendici aerodinamiche e le prese d’aria laterali maggiorate. Ma il meglio è nel cuore, composto da un V8 aspirato da 5,5 litri che produce 670 cavalli e ha un sound incredibile. Un motore che si abbina a un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti e alla trazione posteriore. Il nuovo assetto di questa Chevrolet consente di prendere velocità in modo immediato, passando da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, grazie anche al Launch Control.

Per sbloccare il suo pieno potenziale, c’è un pacchetto Z07 opzionale che aggiunge elementi aerodinamici, riduce il peso e migliora ulteriormente i freni e le gomme. Ma c’è anche il pacchetto Carbon Aero, che aggiunger alla Z06 splitter e ala posteriore dedicate raddoppiando la propria deportanza fino a 333 kg a 300 km/h.

Dentro poi è un mix di sportività e hi-tech. Il volante quadrato e i pulsanti del climatizzatore sulla console centrale sono elementi insoliti. C’è poi un quadro strumenti digitale, un display head-up, sedili riscaldati e ventilati e persino la ricarica wireless del telefono. Nel cruscotto multistrato della Corvette è integrato un sistema di infotainment touchscreen da 8,0 pollici, mentre sono due le offerte audio Bose: un sistema standard a 10 altoparlanti e una configurazione opzionale a 14 altoparlanti.

Tra le chicche di questa Corvette Z06 c’è il Performance Data Recorder (PDR), che consente di registrare video degli exploit in pista ma anche i semplici viaggi del weekend. L’auto poi viene fornita di serie con ruote in alluminio da 20 pollici anteriori e posteriori da 21 pollici, ma è possibile averli anche in fibra di carbonio più leggeri e resistenti. Tra gli aiuti alla guida poi sensori di parcheggio posteriori standard, un sistema di telecamere multi-view e il monitoraggio dell’angolo cieco e avviso di traffico incrociato posteriore.

Ebbene questa Chevrolet è stata messa alla prova dallo Youtuber Speed ​​Phenom, che si è recato in Texas per una sosta al Dallas Performance con l’obiettivo di portare l’auto al massimo sul banco di prova. In particolare la Z06 è stata in grado di generare un massimo di 618 CV e 568 Nm di coppia alle ruote. Prestazioni da F1 o quasi insomma.