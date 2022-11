Chi ha vinto più Mondiali di Superbike? Si tratta di un super campione

In Superbike ci sono stati dei grandi campioni che hanno elevato il valore della competizione che è diventata sempre più nota anche per loro.

Da diversi anni a questa parte la Superbike sta diventando una meravigliosa alternativa alla MotoGP, con le differenze che sono sempre state davvero sostanziali ma ovviamente ha dato comunque l’opportunità a una serie di grandi campioni di poter diventare leggendari, con i successi che non sono mai mancati.

Non è assolutamente semplice riuscire a imporsi all’interno del mondo delle motociclismo mondiale, soprattutto se si tratta di una categoria completamente diversa dalla MotoGP come la Superbike.

Ricordiamo infatti come la differenza sostanziale tra le due categorie sia legata al fatto che quest’ultima presenti delle motociclette in serie, modificate solamente per renderle più prestazionali in gara.

Per questo motivo dunque sono cresciuti sempre di più i campioni del corso degli anni che hanno deciso di passare senza alcun tipo di problema dalla classe regina delle due ruote a questa novità molto interessante che la Superbike.

In Italia è cresciuto sempre di più l’interesse attorno a questa straordinaria competizione anche grazie al passaggio di Max Biaggi in questa realtà, con il pilota romano che è diventato anche uno dei più grandi di tutti i tempi.

L’ex campione del mondo della classe 250 ha avuto l’opportunità di vincere in ben due circostanze il titolo mondiale, sempre a bordo della Aprilia tra il 2010 e il 2011.

Questo però chiaramente non lo porta a essere il più vincente della storia, perché c’è chi è stato in grado di poter realizzare uno straordinario dominio assoluto della categoria.

Stiamo parlando infatti del britannico Jonathan Rea, un fenomeno nato in quel di Ballymena in Irlanda del Nord, in grado di poter vincere per bene 6 anni consecutivi i mondiali in Superbike ovvero dal 2015 al 2020.

Il suo successo è stato portato a sempre avanti con la Kawasaki Racing, una Scuderia che ha come sede legale in Spagna, ma che chiaramente utilizza la motocicletta giapponese per i suoi grandi successi, in particolare la ZX10R.

Nessuno nella storia era mai riuscito a vincere ben 6 titoli mondiali, anzi il precedente record era addirittura solamente di quattro, con Carl Fogarty, un altro britannico, che aveva fatto grande la Ducati.

Anche in questo caso infatti i successi erano arrivati tutti con la stessa Scuderia, ma per Fogarty erano arrivati in due periodi diversi, ovvero con la doppietta tra il 1994 e il 1995, per poi avere due anni di stop e riprendersi ancora il titolo mondiale nel 1998 e nel 1999.

Rea supera Fogarty: è lui il re della Superbike

Dunque è Jonathan Rea a essere il più grande vincitore nella storia della Superbike con un totale di ben sei titoli mondiali, superando così il precedente record di Carl Fogarty.

Entrambi però hanno una peculiarità, infatti sono stati in grado di vincere sempre con la stessa identica motocicletta, anche se per Fogarty c’è stata quantomeno una variazione di modello.

Infatti fuochi arti inizialmente ha vinto i primi due titoli mondiali con la Ducati 916, per poi passare alla 996, con altri tre titoli Mondiali che erano stati ottenuti anche da un altro grande ducatista, ovvero Troy Bayliss.

L’australiano si trova al secondo posto assoluto, con quest’ultimo che è stato in grado di vincere con tre Ducati ben diverse tra di loro, con il primo successo che arrivò nel 2001 con la 996 R, per poi replicare il tutto nel 2006 con la 999 F06 e chiudere con il trionfo del 2008 con la 1098 F08.

Dunque notiamo come in Superbike sia davvero sempre molto importante il rapporto tra pilota e Scuderia, infatti sono stati soltanto due piloti nella storia che sono stati in grado di vincere due mondiali con delle vetture diverse.

Il primo a riuscirci fu Troy Corser, anche in questo caso un pilota australiano che vinse per la prima volta in carriera nel 1996 a bordo della Ducati, mentre passavano addirittura bene 9 anni per concedere il bis.

Nel 2005 corsa del riuscì però a replicare il successo del 1996 questa volta a bordo della Suzuki, diventando così il primo pilota della storia a vincere con due scuderie diverse.

Il secondo invece a ottenere questo grandissimo traguardo è stato il britannico James Toseland, con i due successi che sono arrivati decisamente con un divario temporale ben minore.

Ovviamente la Ducati ha avuto un ruolo fondamentale anche nella carriera del ragazzo di Sheffield, con il 2004 che lo portò per la prima volta al successo, ma nel 2007 ottenne il bis con la Honda.

Insomma la Superbike sta crescendo sempre di più in questi ultimi anni, per questo motivo sta diventando sempre più interessante capire come molti piloti siano addirittura maggiormente interessati a queste competizioni piuttosto che alla MotoGP, con l’Italia intera che si sta riscoprendo davvero una grande appassionata della categoria.